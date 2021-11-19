Создатель "Мивины" будет продавать свои электромобили в США: фото авто

В Лос-Анджелесе прошла презентация вьетнамских электромобилей VinFast. Основателем компании является создатель вермишели быстрого приготовления "Мивина" Фам Нхат Вуонг.

Ранее вьетнамский предприниматель долгое время жил в Украине, а теперь в его планах – выход VinFast на рынки США и Европы. Сначала компания хочет сосредоточиться на продажах в Калифорнии, а затем развернуть импорт своих электромобилей из Вьетнама в другие штаты и Северную Америку.

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Что известно об электромобилях VinFast

VinFast основали в 2017 году, и уже в 2020 году компанией было продано 30 тысяч автомобилей на рынке Вьетнама. На презентации в Лос-Анджелесе VinFast представила два новых электроавтомобиля:

VF e35 – компактный кроссовер с электромотором мощностью 204 лошадиные силы;

VF e36 – среднеразмерный "паркетник" (упрощенный внедорожник) с полноприводной силовой установкой в ​​составе двух электродвигателей суммарной мощностью 408 лошадиных сил.

Для каждой модели компания предлагает два варианта конфигурации аккумуляторных батарей – стандартный и с дополнительным тяговым аккумулятором. В зависимости от выбранного варианта, VF e35 способен совершить от 450 до 500 километров пробега без перезарядки, а VF e36 получит запас хода от 480 до 675 километров. Стоимость электромобилей компания VinFast не объявила.

Электромобили VinFast / Фото VinFast

Когда ждать массовые поставки на мировых рынках

Генеральный директор VinFast Global Майкл Лошеллер заявил, что первые серийные электромобили будут производиться во Вьетнаме и импортироваться в США и Канаду. Локализовать производство авто в Северной Америке планируют во втором полугодии 2024 года.

В Европе первыми, кто сможет приобрести вьетнамские электрокары, станут автомобилисты Германии, Франции и Нидерландов. В планах компании наладить импорт в страны Европы в конце 2022 года.

Интересно, что VinFast не будет иметь традиционную модель дилерских продаж. Компания намерена применить формат прямых продаж, который впервые предложила Tesla. Бронирование электромобилей откроется уже весной 2022 года, а поставки первой серии запланированы на осень.