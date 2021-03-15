Современные технологии позволяют достигать большего за меньшего расхода ресурсов. Рассказываем, что делать бизнесу, который стремится стать гибким и даже удешевить некоторые процессы.

Вызовы перед бизнесом

Финансы

Организовать колл-центр или отдел продаж в классическом его понимании довольно дорого. По данным dom.ria, только аренда офиса площадью 100 квадратных метров в Киеве обойдется от 15 000 гривен (без мебели) до 111 000 гривен (уже с мебелью). А еще нужно офис обустроить и закупить оборудование на десятки тысяч гривен.

Обратите внимание "Умный" учет облегчает жизнь горожанам и коммунальщикам: как он работает

Пандемия

Дополнительным вызовом стала пандемия коронавируса, из-за которой в Украине ввели карантин. Невозможно спрогнозировать, заболеет ли ваш работник и как надолго выпадет из рабочего процесса (минимум на две недели) или же это случится сразу с несколькими работниками, что разрушит всю цепь работы.

Украина уже прошла через два локдауна: весной 2020-го и в январе 2021 года. Но премьер-министр Денис Шмыгаль предполагает, что вскоре будет введен третий локдаун.

Рынок труда

Рынок труда трансформируется. Дистанционное сотрудничество – это не временная реальность. Большинство компаний готова так работать и после пандемии:

Опрос Gartner выявил, что 80% компаний планируют разрешить персоналу работать дистанционно по крайней мере часть времени после пандемии, а 47% позволят своим специалистам работать из дома полный рабочий день.

Согласно результатам опроса PwC, 78% директоров компаний соглашаются с тем, что дистанционное сотрудничество должно остаться на долгосрочную перспективу.

Бизнес, который не сможет предложить работникам удаленную работу, станет менее конкурентоспособным. Предположим, талантливый менеджер по продажам живет в небольшом городке и выбирает между двумя предложениями от компании А с отделом продаж в Киеве или Львове и от компании Б с возможностью дистанционной работы. Если для потенциального работника определяющим будет именно географический фактор, то он выберет компанию Б и останется жить там, где привык, где ему комфортно.

Итак, выигрывает гибкий бизнес, который сможет быстро подстраиваться под вызовы, в частности привлекать дистанционных работников. Возможно ли перейти на дистанционную работу колл-центрам и отделам продаж, рассказываем в материале Бизнес 24.

Технологии стирают границы

Гибкость – не только требование времени, но и следствие научно-технического прогресса. Облачные технологии позволяют компаниям не привязываться к офисным центрам и привлекать к работе специалистов, живущих в разных уголках страны, а то и планеты.

Это очень удобно. Колцентр или отдел продаж сегодня можно организовать за считанные минуты, не заботясь за финансовую составляющую, ведь отпадет потребность в аренде офиса и покупке оборудования.

Традиционные колл-центры вскоре могут уйти в прошлое / Unsplash

Кстати, это касается не только колл-центров и отделов продаж, но и подразделений любой компании, занимающиеся приемом звонков от клиентов.

На украинском рынке такую ​​услугу на основе облачных технологий предлагает компания "Киевстар". Именно на примере ее продукта – виртуальной мобильной АТС – подробнее объясним, как это работает.

Виртуальная мобильная АТС от Киевстар позволяет оставаться на связи с клиентами даже вне офиса: Никаких затрат на оборудование и обслуживание.

Настройка и запуск – до 15 минут.

Объединение мобильных и фиксированных номеров компании в одну сеть. Работайте там, где удобно!

Что такое виртуальная мобильная АТС Виртуальная мобильная АТС (автоматическая телефонная станция) – это услуга по обеспечению телефонной связи на базе современных облачных технологий, максимально автоматизирует бизнес по всем направлениям работы.



Это решение отличается от других сразу несколькими преимуществами:

– отсутствием потребности в расходах на оборудование и аренду офиса;

– увеличенным потоком новых пользователей;

– снижением процента отказов;

– повышением лояльности существующих клиентов.

Особенно это важно сегодня, когда перед многими компаниями возникла необходимость быстро модернизировать бизнес-процессы ради спасения бизнеса.

Повысился спрос на решения, которые позволяют быстро перевести отделы продаж и контактные центры на работу в новых условиях. Возросло количество подключений виртуальных мобильных АТС с оперативным переносом всех звонков с фиксированных телефонных линий в офисе на мобильные номера специалистов, работающих из дома,

– рассказывает директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.

Преимущества виртуальной мобильной АТС

Эффективное распределение звонков. Виртуальная мобильная АТС автоматически распределяет звонки между свободными операторами. Также есть возможность настроить любой другой механизм распределения. В этом поможет IVR – голосовое меню, с помощью которого звонки распределяются между нужными работниками (отделами) в зависимости от запроса клиента.

Циклическая запись разговора – до 200 минут на каждого менеджера или оператора. Благодаря записи звонков вы достигаете нескольких целей:

Упрощаете решения конфликтных ситуаций с клиентами.

Получаете возможность осуществлять мониторинг работы персонала.

Оперативно обнаруживаете проблемы, а следовательно, повышаете уровень обслуживания клиентов.

Возможность дистанционной работы расширяет географию поиска квалифицированных специалистов / Pexels

Единая сеть. Все мобильные и фиксированные номера компании можно объединить в одну корпоративную сеть. В системе предусмотрена возможность закреплять короткие номера по должности или функции в команде, независимо от того, кто эту должность занимает. Это удобно, если работники часто меняют должности в компании или она нанимает новых: остальным работникам не приходится запоминать новые номера.

Экономия на оборудовании. Для подключения виртуальной мобильной АТС не нужно покупать или арендовать дополнительное оборудование. Этим занимается оператор, а заказчик просто получает удаленный доступ.

Оперативность. Сервис можно развернуть буквально за 15 минут. Такая скорость особенно актуальна в условиях пандемии, которую трудно спрогнозировать.

Интеграции в CRM-системы. Менеджеры могут совершать звонки прямо с CRM, а операторы – видеть информацию о клиенте еще до того, как примут звонок. Эти функции и множество других повышают шансы на успешный звонок.

Полезно Облака сегодня и завтра: что нужно знать бизнесу, чтобы расти и развиваться

Бизнес, который стремится оставаться на связи со своим клиентом, ищет и находит для этого новые возможности. И в результате получает качественную коммуникацию с клиентом,

– добавляет топ-менеджер Киевстар Константин Вечер.

"Мы считаем, что работа бизнеса на карантине – это и испытание, и одновременно новые возможности. Новые обстоятельства и реализованы в них решения дают бизнесу ту гибкость, благодаря которой компания не просто остается на плаву, но и движется дальше", – убежден Константин Вечер.