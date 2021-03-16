Репутация – это все, уверяет преуспевающий канадский предприниматель Симон Масс и делится с вами 3 проверенными советами, как эту репутацию сформировать. Берите на вооружение!

Доверие, репутация, целостность – ключевые ценности бизнеса. О них очень легко забыть и еще легче их потерять, погнавшись за быстрыми деньгами. Между тем, чтобы заработать доброе имя в бизнесе, нужен не один год тяжелого труда.

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Специализируйтесь. Будьте максимально конкретны

Специализация – эффективнейший способ наработать деловую репутацию. Позиционируя себя как ас в своей области, вы сфокусируете во время переговоров внимание потенциальных клиентов и инвесторов на своем уникальном опыте. Во многих узкоспециализированных отраслях, например в финансовом планировании и бухгалтерском учете, в разы проще выстроить бизнес именно вокруг эксперта.

Чем уже и конкретнее ваша ниша, тем более сконцентрированно вы будете прилагать в ней усилия и тем быстрее и внушительнее будет отдача.

Упорядочьте свои действия и составьте подробный план реализации проекта. Постепенность и пошаговость сделают ваше восхождение на деловой олимп более плавным и ускорят формирование правильной репутации.

Выделяйтесь, как только можете

Специализация – это очень важно, однако ни в коем случае не забывайте, что вы должны быть не просто специалистом по конкретным вопросам, а специалистом заметным. Вам необходимо привлечь внимание к своему бизнесу.

Если хотите, чтобы вас заметили, – делайте то, что выделит вас на фоне конкурентов. И – внимание! – хорошо изучите манеры и маневры своих конкурентов. Вы должны знать, как и где они хитрят, когда блефуют, а когда действительно идут ва-банк.

Советы для бизнеса / Фото unsplash

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Будьте последовательны и стремитесь к совершенству во всем, что делаете

Последовательность слов и действий – неотъемлемая составляющая положительной репутации. Только если ваши слова не будут день ото дня меняться и расходиться с делами, вы получите доверие клиентов – и честный доход.

Самый простой способ создать постоянный месседж – распространять одну и ту же важную новость по всем каналам связи. Чем больше каналов, с помощью которых вы можете рассказать свою историю, тем четче и стабильнее будет ваша деловая репутация. Распространять нужную информацию можно как онлайн (в LinkedIn, электронных рассылках), так и офлайн (наружная реклама, материалы компании).

Советы для бизнеса / Фото unsplash

Нашли свою нишу – расскажите об этом миру. Поделитесь тем, что является вашим преимуществом, сделайте на нем акцент в своих сообщениях. Не пытайтесь стать всем для всех, это лишь ослабит эффект.

Определите, что в вашем бизнесе больше резонирует с потребностями вашей целевой аудитории. Открыто анализируйте свои слабые стороны и замечания, которые получали от предыдущих клиентов. "Ход искренностью" продемонстрирует, что вы не фантастический киборг, а реальный человек, который реально оценивает свои возможности.

Поделитесь опытом решения конкретных проблем, раскройте, какие ценные уроки вы извлекли и как планируете использовать приобретенный опыт в будущем.

И еще одна важная вещь: четко продемонстрируйте клиентам, что учитываете их интересы. Люди ценят тех, кто ценит их.