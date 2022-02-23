Вместе с тем лидеры продаж в Украине сейчас – сейфы для оружия , канистры и батарейки. Об этом сообщил совладелец Rozetka Владислав Чечеткин на своей фейсбук-странице.

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"Совок умер"

По словам бизнесмена, 23 февраля – самый лучший день, чтобы убедиться, что в Украине "умер совок" . Совладелец Rozetka отметил, что он ежегодно анализирует продаваемые товары и понимает, что украинцы сейчас очень далеки от праздника , который "за поребриком" называют Днем защитника Отечества, Днем советской армии.

Десять лет назад в этот день продавались условные "подарки мужчинам". Семь лет назад их количество начало стремительно сокращаться, а в прошлом году их было очень мало. В этом году – их нет. Это парадокс, но я рад, что продаж нет,

– заявил Чечеткин.

Предприниматель также добавил, что ни один из его знакомых в этот день не прислал ему "идиотскую поздравительную открытку", а люди зрелого возраста также перестали ассоциировать себя с этим днем. "Какие бы фантазии не рождала пропаганда Путина, Украина пережила свое советское прошлое, попрощалась с ним и пошла вперед. Мы никому и никогда не отдадим свою свободу", – подчеркнул Чечеткин в своей публикации.

История "праздника" Дня защитника Отечества: коротко

27 января 1922 года День защитника Отечества был введен в РСФСР в честь годовщины создания Красной армии.

С 1922 года эту дату отмечали как День Красной армии, с 1946 – как День советской армии, с 1949 по 1992 год – День советской армии и Военно-морского флота.

В 2002 году российская дума приняла закон, согласно которому 23 февраля является днем ​​военной славы России, и сделала его выходным.

В Украине празднование 23 февраля было отменено в первый год российской агрессии против нашего государства, в 2014 году. Тогда указом Петра Порошенко также был введен День защитников и защитниц Украины – 14 октября. С 2015 года именно этот день в Украине является государственным выходным.

Текст публикации Владислава Чечеткина:

23 февраля — лучший день, чтобы убедиться, что в Украине умер Совок.



Каждый год в этот день я смотрю срез продающихся товаров и понимаю, что мы бесконечно далеки от праздника, который за поребриком называют днем защитника отечества, днем советской армии. 10 лет назад в этот день продавались условные "подарки мужчинам", 7 лет назад их количество стало стремительно сокращаться, в прошлом году их было очень мало. В этом – их нет. Это парадокс, но я рад, что продаж нет.



Ни у одного из моих знакомых не появилось идеи отправить идиотскую поздравительную открытку. И даже пожилые люди в Украине перестали себя ассоциировать с этим днем. Потому что невозможно праздновать день "защитников", которые хотят растерзать твою страну. Какие бы фантазии не рождала пропаганда Путина, Украина пережила свое советское прошлое, попрощалась с ним и ушла вперед. Мы никому и никогда не отдадим свою свободу.



PS Лидеры продаж сегодня – оружейные сейфы, канистры и батарейки.



Все буде Україна.