Как рассказывает, основатель и гендиректор технологической компании в сфере недвижимости стоимостью миллиарды долларов, Роберт Реффкин в школе у ​​него никогда не удавалось хорошо сдавать тесты. Но на пути к успеху он лично определил для себя несколько простых тестов, которые позволяют понять подходит ли работник вашей компании.

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Наличие этих быстрых тестов в вашем портфолио помогает вам принимать более разумные бизнес-решения. Почему? Потому что чем больше мы думаем о чем-то, тем больше наш ум пытается нас обмануть. Мы сомневаемся, позволяем закрасться сомнениям и страхам, колеблемся, передумываем,

– объясняет американский миллионер.

Цель пяти следующих тестов – преодолеть сомнения и решить главные два вопроса менеджеров по персоналу и руководителей: когда нанимать человека, а когда отказаться от ее услуг.

1. Тест на "хорошего человека" – Хороший ли этот человек?

Если вам приходится делать длинную паузу, чтобы ответить на этот вопрос, то этот работник не должен быть в вашей команде. Многие люди думают, что доброта не имеет значения на работе, а некоторые даже считают ее препятствием в бизнесе. Но Роберт Реффкин убеждает, что это не так. Для компании очень важно знать их работники на самом ли деле имеют чуткое сердце, доброту, заботятся о других, отдают долги. Если все, с кем мы работаем, будут хорошими людьми, нам всем будет легче достичь успеха в бизнесе.

Основатель и гендиректор Compass Роберт Реффкин / Фото CNBC

2. Тест на "энергию" – Этот человек дает энергию или забирает ее?

На пути к большому успеху очень многое зависит от энергетики и энергии персонала, и обычно почувствовать энергию и энергетику человека можно уже во время собеседования. Вы будете мечтать о большем и двигаться быстрее, если люди, с которыми вы сотрудничаете, будут давать вам энергию, а не "высасывать" ее из вас. Поэтому, выбирая людей для тесного сотрудничества, найдите тех, кто заставляет вас с радостью приходить на работу каждое утро. Они помогут вам раскрыть лучше в вашем "я" - и, скорее всего, вы сделаете то же самое для них.

3. Тест на "другое предложение" - Боролись ли бы вы за этого человека?

Если бы этот человек пришел бы к вам завтра и сказал, что у него есть замечательное предложение от другой компании. Стали бы вы бороться за его сохранение, противостоять переманиванию его другой фирмой? Этот тест поможет вам признать, что человек не является "отличным" работником, и он был разработан генеральным директором Netflix Ридом Гастингсом. Он считает, что "отличные" работники гораздо лучше, чем "достаточно неплохие".

Как однажды сказал мотивационный оратор Джим Рон: "Вы – среднее арифметическое пяти людей, с которыми вы проводите больше всего времени". Поэтому, если вы хотите стать лучше, очевидно, что все мы хотим этого, — один из лучших способов сделать это – убедиться, что вы окружаете себя исключительными и замечательными людьми.

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4. Тест на "рационализацию" – Есть убедительные результаты работы, подтверждающие ценность и значимость этого человека?

Если ваш главный аргумент в пользу кого-то в вашем бизнесе не связан с реальными результатами, то, скорее всего, вы пытаетесь рационализировать не то, что следует. Примером может служить ситуация, когда люди говорят: "Этот человек закончил такое-то учебное заведение, и я думаю, что он будет очень полезным работником для имиджа нашей фирмы". Конечно имидж невероятно важен, но если бы человек был действительно экстраординарным, вы бы сказали: "Этот человек оказало значительное влияние на нынешнюю и/или предыдущие должности. Он сделал одно, второе, третье. Мы откровенно не хотим его потерять".

5. Тест на "принципы" – Насколько хорошо потенциальный сотрудник воплощает каждый из принципов вашей компании?

Идея "соответствия культуре фирмы" или "имиджа фирмы" может довольно часто быть кодовым словом для дискриминации персонала и его увольнения. В то же время если вы попросите людей расставить приоритеты относительно их видения культуры работы компании, сами не определив при этом принципы работы вашей фирмы, есть риск, что они называя собственные приоритеты заставят вас поверить в то, что на самом деле невозможно применить в вашем бизнесе.