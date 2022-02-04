На фоне неутешительных финансовых показателей и судебных тяжб Meta все равно продолжает расти и не планирует становиться историческим прошлым. Бизнес 24 собрал 18 интересных фактов о компании и ее первой соцсети, которые могут вас удивить.

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1. Первая попытка

Когда Марк Цукерберг учился в Гарварде, у него возникла идея создать сайт под названием Facemash =. Платформа позволяла выбирать "кто лучше" между двумя фотографиями людей. Такая разработка тогда не поразила администрацию вуза, а Цукербергу вообще угрожало отчисление из университета.

2. С чего все начиналось

Еще учась в вузе, Цукерберг создал каталог под названием Thefacebook . Люди, которые его использовали, имели возможность:

найти других студентов Гарварда;

узнать, кто посещает те же семинары и лекции, что и они;

найти друзей;

объединиться в небольшую социальную сеть с другими.

Хотя Thefacebook начинался как эксклюзивный каталог для студентов Гарварда, со временем доступ к нему расширился для всех желающих, старше 13 лет. Затем сайт переименовали в Facebook , а материнская компания, впоследствии "обросшая" и другими соцсетями, ныне называется Meta.

3. Первый суд

Цукерберг столкнулся с юридическими проблемами еще задолго до обнародования The Facebook Files. Когда только компания начала развиваться, однокурсники миллиардера подали против него иск в суд, обвинив в краже их общей идеи.

Истцами стали близкие друзья Цукерберга – Дивье Нарендре и братья Камерон и Тайлер Винклвос. Юридическая волокита длилась более 4 лет и закончилась уплатой Цукербергом 65 миллионов долларов в пользу истцов.

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4. Распределение аудитории

Хотя США является родиной Meta, местный рынок не является самым большим по количеству пользователей из всего мира. Больше всего соцсеть Facebook используют в Индии и Индонезии – на Азиатско-Тихоокеанский рынок приходится 38% всех активных пользователей платформы. При этом 90% ежедневных активных пользователей проживают за пределами США и Канады.

5. Гендерный аспект

Около 56% пользователей соцсети Facebook являются представителями мужского пола. Интересно, что на старте платформы ее наоборот использовали в основном женщины – около 75%.

6. Площадка для бизнеса

Более 200 миллионов компаний используют Facebook для своей деятельности. Чаще платформа служит средством коммуникации бизнеса с клиентами и маркетинговым инструментом для продвижения бренда.

7. Реклама

Среднестатистический пользователь Facebook по меньшей мере один раз в день переходит по рекламным ссылкам, размещенным на платформе. При этом около 26% пользователей совершают покупку после перехода.

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8. Лучшее время

Чтобы ваш пост в Facebook прочитали как можно больше пользователей, опубликовать его нужно в 9 утра . Именно в это время посетители платформы наиболее активны.

9. Количество сообщений

Ежедневно пользователи соцсетей Meta обмениваются более 100 миллиардами сообщений. Это около 13 сообщений каждый день от каждого человека на земном шаре.

10. Самые популярные страницы

Топ-5 самых популярных страниц в Facebook выглядит так:

Facebook App – почти 200 миллионов предпочтений;

Samsung – более 161 миллиона лайков;

Cristiano Ronaldo – 150 миллионов фолловеров;

Mr. Bean – 129 миллионов подписчиков;

CGTN – 117 миллионов фолловеров.

11. Лайки

Пользователи Facebook генерируют около 4 миллионов лайков ежеминутно.

12. Фото

За все время существования соцсети пользователи загрузили на платформу более 350 миллиардов фото.

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13. Количество входов

В среднем пользователь Facebook заходит на платформу 8 раз в день. Для сравнения, Instagram посещают 6 раз в день, а Twitter – 5 раз.

14. Цель

Пользователи в основном заходят в Facebook для того , чтобы:

развлечься – 33%;

просмотреть новости – 23%;

следить за любимыми брендами – 17%;

пообщаться в корпоративных целях – 11%;

другая цель – 16%.

15. Популярность

К концу 2021 года, Facebook был третьим наиболее посещаемым сайтом в мире. На первом месте расположился Google, а на втором – YouTube.

16. Семья

За 18 лет существования соцсети более 1,5 млрд семейных пар познакомились в Facebook.

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17. Реальность

Более 30 миллионов аккаунтов, зарегистрированных в Facebook, принадлежат уже умершим людям.

18. Первые пользователи

Первыми 10 пользователями , зарегистрированными в Facebook, были: