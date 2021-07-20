Миллиардер Джо Цай, который является владельцем местной команды НБА Brooklyn Nets, приобрел две полноэтажные квартиры в 220 Central Park South в ходе двух операций на общую сумму 157,5 миллиона долларов . Это приобретение стало третьей сделкой по стоимости жилья, которое было продано в США.

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Жилье Джо Цая занимает два этажа (60-й и один выше) и имеет потрясающий вид на Центральный парк Нью-Йорка и центр Манхеттена. В соглашение также включена однокомнатная квартира на 18-м этаже, вероятно, для персонала.

220 Central Park South – средоточие самого дорогого жилья в США

Самое дорогое жилье, которое продали в США, находится в том же здании – американский миллиардер и менеджер хедж-фондов Кеннет Гриффин приобрел четыре этажа (с 51 по 53) за 238 миллионов долларов в 2019 году.

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Стоимость жилья в этом небоскребе и дальше продолжает расти в цене даже во время пандемии, и его распродано более чем на 90%.

Популярность жилья в этом небоскребе обусловлена в частности звездными соседями. Кроме Кеннета Гриффина, здесь уже приобрели квартиры многие известные личности, в частности певец Стинг и инвестор-миллиардер Дэниел Оч.

Квартиры, приобретенные Джо Цаем, были проданы за сумму, превышающую их первоначальную цену. 61-й этаж был продан за 51,4 миллиона долларов в прошлом году, а 60-й этаж – за 50,9 миллиона долларов.

Почему тайванец Джо Цай выбрал Нью-Йорк

Джо Цай родился на Тайване, учился в школе в Нью-Джерси. В середине 1990-х годов жил и работал в Нью-Йорке в должности юриста и руководителя частного инвестиционного фонда. Заработав свое миллиардное состояние в Китае в компании Alibaba, он сейчас в основном проводит время в Сан-Диего и Гонконге. Также у миллиардера есть канадский и гонконгский паспорта.

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Джо Цай остается исполнительным вице-главой и вторым по величине акционером Alibaba. Состояние Джо Цая, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составлеют около 10 миллиардов долларов.

Нью-Йорк – необыкновенный город. Я большой поклонник Нью-Йорка. Моя первая работа после юридической школы была в Нью-Йорке. Здесь я встретил свою жену. Так что Нью-Йорк для меня – это мой второй дом,

– сказал Джо Цай в интервью The New York Post в 2019 году.