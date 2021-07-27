По словам бывшего сотрудника, отдельная команда из девяти человек специально искала сообщения, направленные против генерального директора Илона Маска.

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Эти показания бывшего работника подтверждаются объявлением о вакансии "специалист по поддержке клиентов", которое компания Tesla Energy разместила в январе.

Поиск негатива о Илоне Маске

Компания искала "специалиста по поддержке клиентов", в задачи которого входило бы решение проблем, связанных с "эскалацией в социальных сетях", направленной против Илона Маска. Первым на вакансию обратил внимание журналист Джей Боллер.

Tesla позже скорректировала объявления, а затем удалила его.

Бывший менеджер Tesla Energy, работавший в компании до прошлого года сообщил данные о деятельности в ее составе специальной команды, которая занималась поиском негатива о компании и лично Илоне Маске.

В основном они просто искали #TeslaEnergy, #Elon, просто все, что связано с Tesla, энергетикой и Илона,

– сказал бывший сотрудник Tesla.

Просить клиентов удалять негативные сообщения

По словам бывших сотрудников Tesla, кроме решения проблем клиента, персонал был проинструктирован вежливо просить клиентов удалять свои жалобы в социальных сетях

Такие дополнительные задания получали сотрудники компании, которые занимались жалобами, поступавшими через стандартные каналы обслуживания клиентов Tesla. Однако руководство компании ожидало, что они в "свободное время" будут искать в Интернете отзывы недовольных клиентов.

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По данным бывшего сотрудника, ежедневно они рассматривали в среднем 18 жалоб от клиентов из обычного канала обслуживания клиентов, поэтому им приходилось выкраивать время для поиска гневных сообщений в социальных сетях в перерывах и в нерабочее время.

Публикация в соцсети – самый быстрый способ получить реакцию Tesla на жалобу

Бывший менеджер Tesla сказал, что публикация в социальных сетях иногда была для клиентов значительно более быстрым способом заставить компанию рассмотреть жалобы, чем получить сервисное обслуживание через стандартные каналы поддержки.

Один из клиентов Tesla Energy сообщил, что именно такой совет он получил от своего специального менеджера проекта, когда у него возникли проблемы с контрактом на солнечную крышу.

Она сказала мне зайти в интернет и пожаловаться ... в Twitter или Facebook, так как, по ее словам, единственное, к чему прислушивается эта компания, – это настроения в социальных сетях,

– сказал клиент Tesla Energy.