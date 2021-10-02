Сотрудники Blue Origin пожаловались на токсичность, сексизм и нечеловеческие условия работы

Бывшие и действующие сотрудники компании Blue Origin пожаловались на нечеловеческие условия работы, игнорирование вопросов безопасности, а также токсичность и сексизм руководства. Соответствующее обращение подписали более чем 20 человек.

В открытом письме говорится, что из-за Джеффа Безоса в компании сформировалась токсичная и сексистская атмосфера. Авторы обращения, в частности, рассказывают, что один из руководителей, приближенный к миллиардеру-основателю и генеральному директору Blue Origin Бобу Смиту, неоднократно был замечен в случаях харассмента, однако его карьера только развивалась.

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Обвинения Blue Origin

По словам сотрудников, культура Blue Origin нанесла сокрушительный удар по психическому здоровью многих людей, благодаря которым существование компании вообще стало возможным. Руководство доводило работников до предела возможностей, утверждая, что "стресс и выгорание – это часть трудовой стратегии".

Кроме того, авторы обращения заявляют, что один из руководителей компании позволял себе обращаться к сотрудницам со словами "малышка", "милая", "куколка", а также постоянно расспрашивал об их личной жизни.

Безос хочет построить лучшее будущее в космосе, однако его компания Blue Origin застряла в токсичном прошлом,

– говорится в сообщении.

Множество бывших и нынешних сотрудников Blue Origin описывают свой опыт работы в компании, как "бесчеловечный", а некоторые заявляют, что сталкивались с суицидальными мыслями после того, как их страстью к космосу манипулировали в токсичной рабочей среде.