В открытом письме говорится, что из-за Джеффа Безоса в компании сформировалась токсичная и сексистская атмосфера . Авторы обращения, в частности, рассказывают, что один из руководителей, приближенный к миллиардеру-основателю и генеральному директору Blue Origin Бобу Смиту, неоднократно был замечен в случаях харассмента , однако его карьера только развивалась.

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Обвинения Blue Origin

По словам сотрудников, культура Blue Origin нанесла сокрушительный удар по психическому здоровью многих людей, благодаря которым существование компании вообще стало возможным. Руководство доводило работников до предела возможностей , утверждая, что "стресс и выгорание – это часть трудовой стратегии".

Кроме того, авторы обращения заявляют, что один из руководителей компании позволял себе обращаться к сотрудницам со словами "малышка", "милая", "куколка" , а также постоянно расспрашивал об их личной жизни.

Безос хочет построить лучшее будущее в космосе, однако его компания Blue Origin застряла в токсичном прошлом,

– говорится в сообщении.