Сотни сотрудников Apple пишут совместное письмо Тиму Куку: в них одно требование

Примерно тысячу сотрудников Apple подписали внутренное письмо генеральному директору Тиму Куку. Работники призывают компанию произнести публичное заявление в поддержку палестинского народа.

Сотрудники разочарованы ситуацией. Они считают, что большинство людей на руководящих должностях или решают молчать, или делают неэффективные нейтральные заявления.

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Авторы письма входят в состав Apple Muslim Association. Они просят компанию признать, что "миллионы палестинцев страдают от незаконной оккупации".

Сотрудники решили писать письмо после того, как компания не сделала заявление о том, что осуждает насилие в отношении палестинцев.

Apple не ответила на просьбу прокомментировать эту историю.

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