Сотрудники разочарованы ситуацией. Они считают, что большинство людей на руководящих должностях или решают молчать, или делают неэффективные нейтральные заявления.
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Авторы письма входят в состав Apple Muslim Association. Они просят компанию признать, что "миллионы палестинцев страдают от незаконной оккупации".
Сотрудники решили писать письмо после того, как компания не сделала заявление о том, что осуждает насилие в отношении палестинцев.
Apple не ответила на просьбу прокомментировать эту историю.
Конфликт между Израилем и Палестиной: что известно
- В мае 2021 года израильские правоохранители начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме. Это привело к обострению ситуации.
- В столкновениях на Храмовой горе, где живут палестинцы, пострадали по меньшей мере 220 человек.
- Палестина обстреляла Израиль ракетами вечером 10 мая. С тех пор боевые действия не прекращались – ситуация только ухудшалась.
- По меньшей мере 230 палестинцев и 12 израильтян погибли в результате таких действий обеих стран.
- В пятницу, 21 мая, вступил в силу документ о перемирии.