Вслед за Apple: сотни работников Amazon пишут письмо Безосу с требованием

Более 500 работников Amazon подписали внутренное письмо с просьбой к высшим руководителям: Джеффу Безосу и Энди Джасси. Они хотят, чтобы компания поддержала палестинцев.

Напомним, что именно Энди Джесси должен перейти на должность генерального директора Amazon. Он заменит Безоса уже в 2021 году.

К теме Сотни сотрудников Apple пишут совместное письмо к Тиме Кука: в них одно требование

"Как "амазонцы", мы считаем, что наша моральная ответственность – быть солидарными и высказываться от имени миллионов палестинцев, которые на протяжении десятилетий были лишены не только своего голоса и жертв, но и своей гуманности", – говорится в совместном письме.

Amazon трудоустраивает палестинцев в офисах Тель-Авива, Хайфы и других городов. Игнорирование страданий, с которыми сталкиваются палестинцы и их семьи дома, уничтожает наших палестинских коллег,

– добавили работники.

Конкретные требования в письме

Письмо выдвигает 4 конкретные требования к высшему руководству Amazon. В частности, говорится и о расторжении контрактов с правительством и корпоративными структурами, связанных с нарушениями прав человека. В письме приведен пример израильских сил обороны.

Конфликт между Палестиной и Израилем

В Восточном Иерусалиме в мае 2021 года произошли столкновения между израильскими правоохранителями и палестинцами. Силовики принудительно выселяли палестинцев из домов.

Конфликт перерос в ракетные обстрелы – стреляли с обеих сторон.

Известно, что в Секторе Газа убили по меньшей мере 227 человек. Стоит отметить, что более сотни – женщины и дети. В то же время в Израиле погибли 13 человек.

С 21 мая начало действовать перемирие, о котором договорились Израиль и ХАМАС. Перед началом тишины стороны обменялись обстрелами.

Amazon Web Services, облачное подразделение компании, подписало соглашение с израильским правительством о предоставлении облачных услуг военном и государственном секторе страны. Google также подписал подобное соглашение.