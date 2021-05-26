Напомним, что именно Энди Джесси должен перейти на должность генерального директора Amazon. Он заменит Безоса уже в 2021 году.
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"Как "амазонцы", мы считаем, что наша моральная ответственность – быть солидарными и высказываться от имени миллионов палестинцев, которые на протяжении десятилетий были лишены не только своего голоса и жертв, но и своей гуманности", – говорится в совместном письме.
Amazon трудоустраивает палестинцев в офисах Тель-Авива, Хайфы и других городов. Игнорирование страданий, с которыми сталкиваются палестинцы и их семьи дома, уничтожает наших палестинских коллег,
– добавили работники.
Конкретные требования в письме
Письмо выдвигает 4 конкретные требования к высшему руководству Amazon. В частности, говорится и о расторжении контрактов с правительством и корпоративными структурами, связанных с нарушениями прав человека. В письме приведен пример израильских сил обороны.
Конфликт между Палестиной и Израилем
- В Восточном Иерусалиме в мае 2021 года произошли столкновения между израильскими правоохранителями и палестинцами. Силовики принудительно выселяли палестинцев из домов.
- Конфликт перерос в ракетные обстрелы – стреляли с обеих сторон.
- Известно, что в Секторе Газа убили по меньшей мере 227 человек. Стоит отметить, что более сотни – женщины и дети. В то же время в Израиле погибли 13 человек.
- С 21 мая начало действовать перемирие, о котором договорились Израиль и ХАМАС. Перед началом тишины стороны обменялись обстрелами.