Сотни миллионов долларов: в Казахстане оценили сумму ущерба бизнеса от массовых беспорядков

Общая сумма ущерба торговым сетям Казахстана в результате массовых беспорядков составляет более 92,3 миллиарда тенге. По нынешнему курсу это около 212 миллионов долларов.

Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на Национальную палату предпринимателей. В местном МВД заявляют, что от действий протестующих пострадали около 100 объектов торговли и банков.

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Убытки казахского бизнеса

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в ходе протестов в Казахстане было разграблено 100 бизнес-объектов. При этом в разрушенном во время беспорядков Алматы начались работы по восстановлению объектов.

Добавим, что в ходе протестов прекращали или сокращали производство хлебозаводы и пекарни. Отмечается, что основной производитель "Аксай нан" снизил объемы производства вдвое. В Алматы фиксировались факты резкого завышения стоимости хлеба.

Ранее также сообщалось, что четыре самых богатых человека Казахстана потеряли более 3 миллиардов долларов после начала протестов. Среди бизнесменов, у которых существенно сократился капитал, – дочь и зять бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

Массовые протесты в Казахстане: коротко

3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди . Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться. Они заявили, что это было только одно из требований, а 5 января ситуация обострилась . Протесты охватили 15 городов. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

. Протесты охватили 15 городов. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение. Президент Касим-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу .

. Первым свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили только вечером 6 января.

Массовые протесты в Казахстане: смотрите видео