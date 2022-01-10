Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на Национальную палату предпринимателей. В местном МВД заявляют, что от действий протестующих пострадали около 100 объектов торговли и банков.
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Убытки казахского бизнеса
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в ходе протестов в Казахстане было разграблено 100 бизнес-объектов. При этом в разрушенном во время беспорядков Алматы начались работы по восстановлению объектов.
Добавим, что в ходе протестов прекращали или сокращали производство хлебозаводы и пекарни. Отмечается, что основной производитель "Аксай нан" снизил объемы производства вдвое. В Алматы фиксировались факты резкого завышения стоимости хлеба.
Ранее также сообщалось, что четыре самых богатых человека Казахстана потеряли более 3 миллиардов долларов после начала протестов. Среди бизнесменов, у которых существенно сократился капитал, – дочь и зять бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.
Массовые протесты в Казахстане: коротко
- 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.
- Они заявили, что это было только одно из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.
- Президент Касим-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.
- Первым свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили только вечером 6 января.
Массовые протесты в Казахстане: смотрите видео