Более 100 миллиардов долларов: основатели Google удивили своими доходами
Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин стали членами эксклюзивного клуба миллиардеров. Это произошло после того, как их состояние превысило более 100 миллиардов долларов.
Источник:Bloomberg
Главной причиной такого роста стало подорожание акций технологических компаний. Результат удивил многих.
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Стоит отметить, что теперь в мире существует 8 миллиардеров с состоянием в более 100 миллиардов долларов. Суммарно они имеют более 1 триллиона долларов.
Соучредители компании, которые потрясли успехом / Фото bw-mag
Состояние миллиардеров: последние новости
- До недавнего времени в мире было 5 миллиардеров, состояние которых достигли 100 миллиардов.
- Среди них были Джефф Безос, Илон Маск, Билл Гейтс, Бернар Арно и Марк Цукерберг.
- Уже в марте состояния 90-летнего американского инвестора Уоррена Баффета впервые достигло 100 миллиардов долларов.
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