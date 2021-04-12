Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин стали членами эксклюзивного клуба миллиардеров. Это произошло после того, как их состояние превысило более 100 миллиардов долларов.

Главной причиной такого роста стало подорожание акций технологических компаний. Результат удивил многих. К теме Компания Google купила стартап Dysonics, занимающейся 3D-аудио Стоит отметить, что теперь в мире существует 8 миллиардеров с состоянием в более 100 миллиардов долларов. Суммарно они имеют более 1 триллиона долларов.

Соучредители компании, которые потрясли успехом / Фото bw-mag Справка. Bloomberg 3 апреля обновил рейтинг самых богатых людей в мире. Основатель Amazon Джефф Безос возглавил список. Состояние миллиардеров: последние новости До недавнего времени в мире было 5 миллиардеров , состояние которых достигли 100 миллиардов.

, состояние которых достигли 100 миллиардов. Среди них были Джефф Безос, Илон Маск, Билл Гейтс, Бернар Арно и Марк Цукерберг.

Уже в марте состояния 90-летнего американского инвестора Уоррена Баффета впервые достигло 100 миллиардов долларов.