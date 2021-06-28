Подарок на 50-летие: состояние Маска внезапно выросли на 10 миллиардов долларов

Состояние основателя компании Tesla и SpaceX Илона Маска выросло на 9,9 миллиарда долларов. С такой цифрой Маск занял третье место в списке миллиардеров Forbes Real-Time.

Миллиардер разбогател благодаря акциям Tesla, стоимость которых возросла. По итогам прошедшей недели, акции подорожали на 7,8%.

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Акции выросли из-за "общерыночного оптимизма". Белый дом и сенаторы американских партий заключили предварительное соглашение о "инфраструктурном пакете" примерно на 1,2 триллиона долларов.

Стоит отметить, что на первом месте в рейтинге остается основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние достигло 196,2 миллиарда долларов. На втором месте – французский бизнесмен-миллиардер Бернар Арно с состоянием в 193, 8 миллиарда долларов.

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