Миллиардер разбогател благодаря акциям Tesla, стоимость которых возросла. По итогам прошедшей недели, акции подорожали на 7,8%.

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Акции выросли из-за "общерыночного оптимизма". Белый дом и сенаторы американских партий заключили предварительное соглашение о "инфраструктурном пакете" примерно на 1,2 триллиона долларов.

Стоит отметить, что на первом месте в рейтинге остается основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние достигло 196,2 миллиарда долларов. На втором месте – французский бизнесмен-миллиардер Бернар Арно с состоянием в 193, 8 миллиарда долларов.

Последние новости о Маске

28 июня Маск празднует свой день рождения. Ему исполнилось 50 лет.

Миллиардер анонсировал проведение "Дня искусственного интеллекта Tesla" в июле. Главная цель – привлечение новых талантов в отдел ИИ.

Недавно стало известно, что самые богатые люди планеты – Бернар Арно, Джефф Безос и Илон Маск – заработали 8 миллиардов долларов всего за день.