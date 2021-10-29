Первый в истории: состояние Илона Маска достигло 300 миллиардов долларов

Илон Маск является самым богатым человеком в современной истории человечества. Его состояние продолжает неустанно расти и устанавливать новые рекорды.

Состояние Илона Маска

В пятницу, 29 октября, состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска достигло 302 миллиардов долларов, по версии Bloomberg. За последние сутки он разбогател на 9,79 миллиарда долларов, а с начала года – на 132 миллиарда долларов.

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В то же время Forbes, недавно присвоивший Маску статус самого богатого в истории, оценивает его состояние в 283,8 миллиарда долларов.

Почему состояние выросло

Историческое соглашение для Tesla. Компания заключила соглашение о продаже 100 тысяч электрокаров компании по прокату автомобилей Hertz. Это сразу же подняло в цене акции Tesla и обеспечило ей билет в "элитный клуб" – компании, чья капитализация более 1 триллиона долларов. Поскольку Илон Маск владеет 23% акций компании, то его состояние выросло соответственно.

Компания заключила соглашение о продаже 100 тысяч электрокаров компании по прокату автомобилей Hertz. Это сразу же подняло в цене акции Tesla и обеспечило ей билет в "элитный клуб" – компании, чья капитализация более 1 триллиона долларов. Поскольку Илон Маск владеет 23% акций компании, то его состояние выросло соответственно. Рекордные прибыли Tesla. В то же время, Tesla отчиталась за третий квартал 2021 года. Чистый доход составил 1,62 миллиарда долларов.

В то же время, Tesla отчиталась за третий квартал 2021 года. Чистый доход составил 1,62 миллиарда долларов. Удачи SpaceX. Не только Tesla порадовала своего основателя, но и его другая компания. SpaceX стала второй самой дорогой частной компанией мира после вторичной продажи акций.

Другие миллиардеры

Джефф Безос, который был почти 3 года неизменным лидером в рейтинге миллиардеров, теперь отстает от Илона Маска более чем на 100 миллиардов долларов. Состояние Илона Маска выше, чем совокупно состояние Марка Цукерберга и Билла Гейтса.