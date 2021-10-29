Состояние Илона Маска

В пятницу, 29 октября, состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска достигло 302 миллиардов долларов, по версии Bloomberg. За последние сутки он разбогател на 9,79 миллиарда долларов, а с начала года – на 132 миллиарда долларов.

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В то же время Forbes, недавно присвоивший Маску статус самого богатого в истории, оценивает его состояние в 283,8 миллиарда долларов.

Почему состояние выросло

Другие миллиардеры

Джефф Безос, который был почти 3 года неизменным лидером в рейтинге миллиардеров, теперь отстает от Илона Маска более чем на 100 миллиардов долларов. Состояние Илона Маска выше, чем совокупно состояние Марка Цукерберга и Билла Гейтса.