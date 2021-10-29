Состояние Илона Маска

В пятницу, 29 октября, состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска достигло 302 миллиардов долларов , по версии Bloomberg . За последние сутки он разбогател на 9,79 миллиарда долларов, а с начала года – на 132 миллиарда долларов.

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В то же время Forbes , недавно присвоивший Маску статус самого богатого в истории, оценивает его состояние в 283,8 миллиарда долларов.

Почему состояние выросло

Историческое соглашение для Tesla. Компания заключила соглашение о продаже 100 тысяч электрокаров компании по прокату автомобилей Hertz. Это сразу же подняло в цене акции Tesla и обеспечило ей билет в "элитный клуб" – компании, чья капитализация более 1 триллиона долларов. Поскольку Илон Маск владеет 23% акций компании, то его состояние выросло соответственно.

Рекордные прибыли Tesla. В то же время, Tesla отчиталась за третий квартал 2021 года. Чистый доход составил 1,62 миллиарда долларов.

Удачи SpaceX. Не только Tesla порадовала своего основателя, но и его другая компания. SpaceX стала второй самой дорогой частной компанией мира после вторичной продажи акций.

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