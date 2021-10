Sony продала компанию с офисом в Украине за 1 миллиард долларов

Sony Pictures Entertainment продала свою студию видеоигр GSN Games компании, которая занимается мобильными играми, Scopely за 1 миллиард долларов. При этом Sony останутся акционерами компании.

Половину сумму заплатят наличными, а вторую – акциями Scopely. При этом генеральный директор GSN Марк Фельдман продолжит руководить GSN Games.

Обратите внимание Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно

Что известно о GSN Games Она была частью Game Show Network, которую Sony взяла под контроль в 2019 году. Компания разрабатывает мобильные и онлайн-игры в подобие пасьянсов, покера, бинго и т.д.

Почему Sony продала компанию

Sony работает в сфере видеоигр преимущественно через подразделение Sony Interactive Entertainment. В основном он создает контент для платформы PlayStation. GSN Games не совсем соответствовали этой большой игровой стратегии.

GSN Games был замечательным бизнесом для Sony на протяжении последних 14 лет, и мы гордимся этим опытом. Встретившись с командой Scopely, мы знали, что нашли правильную организацию для поддержки и ускорения бизнеса. Мы уверены, что они поднимут GSN Games на новые высоты. А Sony останется миноритарным акционером Scopely,

– сказал Рави Ахуджа, председатель глобальных телевизионных студий и корпоративного развития Sony Pictures Entertainment.

Scopely отличился быстрым ростом, привлекая в прошлом году более 500 миллионов долларов инвестиций. Тогда же компания приобрела студию PierPlay, которая создала популярную мобильную игру Scrabble Go, а также Scopely купила игровую студию FoxNext от The Walt Disney Co.



Офис GSN Games в Киеве / Фото DOU

По данным DOU , компания GSN Games имеет офис в Киеве, где работает около 80 человек. В общем штат компании составляет 400 человек, сообщает Variety