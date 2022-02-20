Союз украинских предпринимателей призывал установить мораторий на проверки бизнеса
В 2022 году ГНС планирует проверить более 120 тысяч компаний. Тем временем Союз украинских предпринимателей (СУП) предлагает установить мораторий на плановые проверки бизнеса.
По подсчетам организации, в прошлом году налоговая провела на 59% больше плановых и на 76% больше внеплановых проверок, чем в 2020 году. Они касались как украинских ФЛП, так и юридических лиц.
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Что предлагает СУП
Союз уже обратился в комитет Верховной Рады, Минфина и Минэкономики с просьбой зарегистрировать законопроект об установлении моратория на проверки бизнеса в 2022 году.
Что известно о СУПСоюз украинских предпринимателей – общественное объединение, созданное в Киеве в апреле 2016 года. Входит в тройку крупнейших бизнес-ассоциаций Украины. С 2017 года запущены официальные представительства во Львове, Днепре и Одессе. Цель – отстаивание неполитических интересов предпринимателей и формирование благоприятной бизнес-среды в Украине.
Источник: Википедия
Организация настаивает, чтобы из всех запланированных проверок в этом году состоялись только следующие:
- по деятельности субъектов хозяйствования с высокой степенью риска;
- по соблюдению требований касательно формирования, установления и применения государственно регулируемых цен;
- касательно санитарного и эпидемического благополучия населения.
Предыдущие моратории на проверки показали, что ограничение работы органов контроля упрощает администрирование и уменьшает нагрузку на бизнес,
– говорится в сообщении организации.
К слову, в СУП объясняют, что проверки препятствуют работе прозрачного бизнеса, мешают обычному ходу процессов и оказывают финансовое давление. В современных условиях неопределенности, по мнению участников организации, это оказывает негативное влияние на украинскую экономику.