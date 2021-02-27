Социальные сети являются одними из самых мощных инструментов, которые могут использовать владельцы бизнеса. Однако очень важно именно то, как предприниматели работают над своей страницей в сети. Она должна привлекать клиента.

В 2021 году предпринимателям важно знать, как максимально эффективно использовать социальные сети для достижения успеха. 15 членов Совета молодых предпринимателей поделились своими лучшими советами в работе.

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15 советов для работы с сетями

1. Публикуйте истории

Истории – короткие видео, которые являются опубликованным в аккаунте лишь 1 сутки – после 24 часов материал исчезает. Функция истории есть почти на каждой платформе – ею не стоит пренебрегать.

Записать 1 историю довольно легко – это занимает всего 30 секунд, иногда и меньше. Предприниматель может оказывать отличную информацию индивидуально для множества аудиторий на разных платформах.



Создание сторис занимает у пользователя 30 секунд / Фото avito

2. Поощряйте клиентов

Владельцы бизнеса должны рассматривать социальные сети, как еще одну платформу для поддержки клиентов. Стоит заметить, что люди часто сами находят аккаунт бренда в социальных сетях и обращаются в сообщения с вопросами о товаре, которые их интересуют. Стоит хорошо продумать план переписки с клиентами.

Предпринимателям стоит сразу же создавать сценарии для ответа пользователям.

3. Будьте ответственными

Ответственность – ключ к успеху. Нужно работать над контентом страницы даже в трудные дни. Однако публиковать что угодно – нельзя ни в коем случае. Необходимо откорректировать свое сообщение так, чтобы оно было приятным для читателя с любым настроением.

Создав контент, который привлечет больше людей, можно достичь огромного успеха. Клиенты будут счастливыми и захотят в дальнейшем следить за бизнесом.

4. Предлагайте товар своей аудитории

Маркетологи в социальных сетях должны подумать о том, как они представляют предложения потенциальным клиентам. Существует, к примеру, динамическая реклама в фейсбуке. Она дает маркетологам свободу и гибкость для одновременного продвижения на рынок различных сегментов аудитории.

Если бизнес развивают через социальные сети – необходимо подключиться к сегментам аудитории, которая ближе к продукту.

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5. Взаимодействуйте с аудиторией

Социальные сети – это не только создание контента. Большинство пользователей забывают важнейшую часть – социальную сторону.

Очень важно отвечать на комментарии и сообщения клиентов. Если на это нет времени – можно делегировать эту часть работы своей команде, но точно не игнорировать.

6. Устраивайте конкурсы

В 2021 году большому количеству владельцев бизнеса следует сосредоточиться на проведении конкурсов и розыгрышей подарков. Таким образом можно существенно повысить свой трафик. Дело в том, что конкурсы – это ли не самый простой способ привлечь внимание к бренду в социальных сетях.

Этот инструмент работает достаточно просто – увеличивается количество людей, которые подписываются на аккаунт, а это – привлечение потенциальных клиентов.

Дарить в соцсетях можно разные подарки / Фото spark

7. Предоставьте своему бренду цель

Сегодняшняя аудитория хорошо знакома в социальных и этических причинах, которые поддерживают бренды. Важно для каждой компании на личном уровне выяснить ценности и цели, это будет вызывать эмоциональную доверие аудитории.

Это может быть непоколебимая поддержка расового равенства или иных социальных программ. Компаниям необходимо идентифицировать себя не только с клиентами, но и с сотрудниками.

8. Установите четкие цели

Планируя развитие компании в социальных сетях в 2021 году, следует обязательно установить четкие цели:

Что надо сделать?

Какие результаты вы хотите увидеть?

Если предприниматель не ставит перед собой и командой цель – легко заблудиться в сорняках и вообще упустить из виду важность соцсетей для развития.

9. Будьте активными и честными

Подлинность и честность – как никогда своевременно и необходимо в соцсетях. Люди уже не воспринимают фильтры и идеальные сообщения. Стоит показывать частичку настоящей жизни.

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10. Поддерживайте стратегию контента

Бизнес-лидерам во всех отраслях необходимо использовать брендированные учетные записи в социальных сетях для поддержки своей контент-стратегии. Вы можете принять довольно творческие решения, которые приведут к тому, что больше людей будут следить за вашим аккаунтом.

Например, если в компании есть сайт – необходимо вспоминать на нем о страницах в соцсетях. Это побуждает больше людей проверять профиль, что значительно расширит аккаунт.

11. Учитывайте качество, а не количество

Все успешные предприниматели рекомендуют делать качественный контент, а не гнаться за количеством подписчиков. Если нет времени, чтобы вести аккаунты на 3 платформах – работайте только в 2 соцсетях.

"Я предпочитаю LinkedIn и Twitter. Если я пытаюсь поддерживать регулярный контент, например, на Facebook или Pinterest, я теряю пар, а потому качество страдает", – рассказал бизнесмен Тайлер Галлахер.

12. Спрашивайте у пользователя

Владельцы бизнеса должны понимать силу пользовательского контента. Потребители хотят видеть, как другие люди используют продукт, который вы продаете.

Очень хорошо работает интрументы отзывов. Попросите людей оставить видео-обзоры или показать, как они предпочитают использовать ваши продукты.

13. Обращайтесь к молодежи за вдохновением

Бизнесу нужно учиться у молодого поколения. Молодая аудитория скоро станет покупателем будущего. Итак, следует наблюдать, как люди создают контент в социальных сетях

Короткие видео, информативные советы и юмор – вот некоторые из элементов популярных сегодня сообщений в социальных сетях. Ища вдохновения у молодых людей, можно получить больше внимания.

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14. Помните о контенте

Предприниматели вкладывают свое время и энергию в создание материала для аккаунта, однако он не может естественным образом увеличить аудиторию. Контент можно вывести на новый уровень только при правильной стратегии продвижения через платную рекламу.

15. Расскажите истории

Очень важно, чтобы в аккаунтах были живы истории. Это помогает контактировать со своей аудиторией. Люди могут лучше понять определенную историю, чем продукт или услугу. Однако реакция на историю часто приводит позже к покупке продукта.