Как собрать полмиллиона долларов благодаря краудфандингу: кейс украинского Carsifi

Украинскому стартапу Carsifi понадобилось несколько месяцев, чтобы на разных международных краудфандинговых площадках собрать сотни тысяч долларов. Сумма превысила запланированную почти в 50 раз.

Сначала 7 тысяч инвесторов из Indiegogo вложили в проект украинского программиста Игоря Марцехи 175 тысяч долларов, а затем еще 5 тысяч бейкеров на Kickstarter инвестировали в него 475 тысяч долларов. Насколько сложно гражданину Украины зарегистрировать собственный проект на Kickstarter, как работает бизнес на краудфандинговой платформе и на что пойдут привлеченные средства Carsifi – читайте дальше.

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Что известно о Carsifi Украинский проект Carsifi – это беспроводной Android-адаптер для авто. Устройство помогает без всяких проводов подключить телефон к штатной автомобильной магнитоле с технологией Android Auto.



В октябре 2021 года проект попал в подборку 5 устройств, которые собрали на Kickstarter гораздо больше денег, чем планировалось.

Как Carsifi стал успешным стартапом

Разработчик Carsifi Игорь Марцеха рассказал изданию "Экономическая Правда", что цель в 10 тысяч долларов на краудфандинговой площадке – это была маркетинговая стратегия.

Если цель в 10 тысяч долларов я достигну в первый день, то в поисковых запросах на Kickstarter проект будет на высоких позициях, то есть кампания будет считаться успешной. Так и случилось – 10 тысяч собрали за несколько дней,

– делится Марцеха.

Впоследствии об украинской разработке написал сайт autoevolution, хотя никаких рекламных кампаний Carsifi не начинала. "Продажи "повалили", и понеслось: репосты, упоминания в СМИ. Сначала была эйфория, а потом – стоп, а смогу ли я в ноябре изготовить 3 тысячи устройств?" – добавил программист.

Основатель Carsifi Игорь Марцеха / Фото фейсбук-страница Игорь Марцеха

Потрясающий успех стартапа не является результатом удачного стечения обстоятельств. За ним стоит тяжелый труд, просчет мельчайших деталей и качественный продукт, пользующийся спросом на рынке.

Разработка, запуск и ведение кампании на краудфандинговых площадках – это отдельный вид бизнеса, поскольку дело нелегкое. Услуги компаний, предлагающих этим заняться, стоят дорого.

Поэтому опыт Марцехи, который почти самостоятельно запустил и провел кампанию, бесценен. Тем более, Kickstarter формально не позволяет гражданам Украины проводить на своей площадке кампании.

Украинская разработка Carsifi: смотрите видео

Зарождение идеи

Идея создать беспроводной Android-адаптер пришла к Игорю, как это часто бывает, случайно. Во время поездки машиной на работу программист застрял в пробке, потянулся достать что-то из заднего сиденья и задел телефон, подключенный через кабель к системе Android Auto.

Если шнур хоть чуть-чуть отсоединяется – все отключается. Еду и думаю: почему нельзя это все сделать через wi-fi? Начал искать такие устройства на Aliexpress, Amazon, загуглил – нет. Если нет, то нужно сделать,

– рассказывает разработчик.

Идея возникла в 2019 году, и Игорь приступил к разработке. Он приобрел разные платы и проводил тестирования. Разработка прогрессировала не слишком быстро из-за технических сложностей, рождения ребенка и занятости на основной работе.

Прототип устройства появился в 2020 году. Тогда юноша готовился начать кампанию на Kickstarter. Сделать это можно за день, но из других стран.

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Регистрация юрлица за границей

Все финансовые операции Kickstarter проводит через не действующий в Украине платежный шлюз Stripe, поэтому выбрать наше государство, как место регистрации кампании по сбору средств, невозможно.

Зарегистрировать украинский проект на краудфандинговой площадке, не выезжая из страны, можно двумя способами:

Найти посредника – резидента страны, поддерживаемой площадкой. Этому человеку нужно предоставить все права на доступ к аккаунту, в том числе к собранным деньгам.

Зарегистрировать в другой стране компанию на свое имя и затем зарегистрироваться на Kickstarter как юрлицо.

Игорь избрал второй вариант.

Я прочел много информации о том, как зарегистрировать компанию в США. Время, которое я должен был потратить на разработку и маркетинг, потратил на изучение юридических вопросов,

– вспоминает предприниматель.

В Stripe существует услуга Stripe Atlas, которая позволяет зарегистрировать юрлицо в штате Делавер за 500 долларов. Из них 400 – это стоимость регистрации, а 100 – годовой абонемент.

После регистрации следует ожидать получения EIN (американский аналог ИНН). Его Игорю предоставили через 3 месяца, отправив по факсу.

Банковский счет

На этом этапе возникали сложности, ведь для открытия банковского счета в США в большинстве случаев требуется физическое присутствие заявителя. Предпринимателю все же удалось открыть счет онлайн в Mercury, который тогда предоставил доступ для резидентов Украины.

Подготовка кампании

Готовить маркетинговые материалы для кампании Игр начал в июне 2021 года. Речь идет о фото, видео, текстовой и графической информации о продукте, стартапе, его целях, планах и опыте, а также данные об учредителях, стоимости продукта и его возможностях, особенностях поддержки, гарантийных обязательствах.

От структурированности и качества подачи информации на 90% зависит успех проекта. Собственный логотип и фирменный цвет у Игоря уже были. Далее бизнесмен разработал схему расположения информационных блоков.

Мне посоветовали использовать в маркетинговых материалах не изображения, а гифки. Необходимо показать, как работает устройство. В моем случае, это гифка о том, как подключить USB-кабель и нажимать кнопку на устройстве,

– делится Марцеха.

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Собранные средства

По данным Kickstarter, компания Carsifi собрала 475 тысяч долларов от 5 194 бейкеров. Это не значит, что на американский счет Игоря "упали" почти полмиллиона долларов. Площадка снимает деньги с бейкеров только после окончания кампании. 7% инвесторов не заплатили: люди либо удалили карту, либо истек срок ее действия, либо они передумали.

В течение определенного периода каждые два дня Kickstarter пытается снять сумму, вложенную бейкерами в проект. В итоге 1,5% инвесторов не заплатили около 7,1 тысячи долларов.

Кроме того, от собранной суммы Kickstarter удерживает 5% комиссии, еще около 3,5% – Stripe. Следовательно, на счет предпринимателя поступило не 475 тысяч долларов, а на 10% меньше – 427 тысяч.

Это только моя ответственность, я должен выполнить обещанное бейкерам. Есть 5 тысяч бейкеров, мне нужно, грубо говоря, отправить им 5 тысяч девайсов. После этого я смогу выдохнуть, потому что сейчас не выдыхаю,

– рассказывает разработчик.

"Если растрачу средства или случится форс-мажор, то финансовые последствия будет покрывать юридическое лицо, которое я зарегистрировал. То есть состоится процедура банкротства по законам США. Это "минус" в карму, так нельзя делать. Моя задача – отправить бейкерам их адаптеры, а деньги на корпоративном счете я могу отправлять своим подрядчикам. Должны быть инвойсы, договоры, чтобы в конце года я отправил отчет в налоговую США", – говорит предприниматель.

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Уникальность устройства и кто его покупает

Carsifi производит китайский завод по заказу Игоря. Добавленная стоимость и уникальность продукта заключается в софте и концепции устройства, результате разработки предпринимателя.

Carsifi – это проект одного человека. На контрактной основе с Игорем работают два специалиста. Один из них – инженер, специализирующийся на низкоуровневом программировании. Он помогал создать прошивку для устройства.

Мобильное приложение помог разработать другой товарищ Игоря. Все расходы предприниматель покрывает из собственных сбережений. Несколько похожих устройств разработчик находил у китайских производителей, но их стоимость превышала ценник украинского разработчика (89 долларов).

При этом объем рынка огромен. Автомобили с системой Android Auto производители начали выпускать с 2015 года. То есть последние шесть лет подавляющее большинство машин сходило с конвейеров с проводным интерфейсом подключения смартфона.

Рынок велик. Проблема в одном: китайцы не могут сделать 100 тысяч девайсов из-за проблемы с чипами. Чтобы создать мое устройство, нужно собрать полноценный миникомпьютер, 5-герцовый wi-fi, мощный процессор.

"Если я начну продавать продукт с собственного сайта напрямую, все будет разлетаться как горячие пирожки, но китайцы пока не могут обеспечить необходимое количество компонентов", – объясняет Марцеха.

Наибольшее количество устройств на Kickstarter заказали бейкеры из США – 70%. На втором месте Германия – 4,7%. Далее следуют Канада – 3,7%, Австралия – 3,4%, Великобритания – 3,2%, Испания – 1,6% и Италия – 1,4%. На Украину выпало 0,5% заказов.