Снова самый богатый: состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов

Илон Маск недавно в очередной раз возглавил список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Сейчас его состояние оценивается в 203,4 миллиарда долларов.

Таким образом Илон Маск стал третьим человеком в мире, кто пересек отметку в 200 миллиардов долларов. Ранее это удавалось только Джеффу Безосу и владельцу контрольного пакета акций компании LVMH Бернару Арно.

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В понедельник, 27 сентября, стоимость акций компании Tesla выросли на 2,2%, достигнув цены 791,36 доллара за штуку. Благодаря этому состояние Маска выросло на 3,8 миллиарда долларов, что позволило миллиардеру пересечь отметку в 200 миллиардов.

Вместе с тем состояние Джеффа Безоса снизились на 1 миллиард долларов, а Бернара Арно на целых 6,2 миллиарда. Таким образом Маск смог в очередной раз возглавить рейтинг самых богатых людей мира.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, оценивает общую стоимость активов Маска в более чем 213 миллиардов долларов. В списке самых богатых людей мира от компании основатель SpaceX и генеральный директор Tesla также занимает первое место.

Состояния самых богатых по версии Bloomberg / Инфографика Bloomberg reporting