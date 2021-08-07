Snickers обвиняют в гомофобии: все из-за неоднозначной рекламы батончика – видео

Компания Snickers попала в гомофобный скандал. Рекламный телевизионный ролик шоколадного батончика, который транслировали в Испании, набрал более миллиона просмотров и стал причиной бойкота продукции.

В 20-секундном видео известный испанский блогер Алесс Гибаха превращается из чопорного и женственного парня на бородатого мужчину с низким голосом после того, как попробовал кусок батончика. Реклама вызвала волну возмущений в соцсетях.

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Скандальный видеоролик

В видео Гибаха просит официанта принести "сексуальный апельсиновый сок с витаминами А, В и С". Работник заведения растерян, и предлагает клиенту Snickers. После кусочка батончика блогер превращается в брутального мужчину.

После этого звучат известный диалог и лозунг компании:

– Лучше?

– Лучше!

"Ты не ты, когда голоден".

В условиях волны гомофобии в Испании, включая нападения и даже убийства, компания ничего лучше не придумала, чем создать видеоролик, в котором подчеркнула, что ты не являешься собой, если ведешь себя женственно,

– возмутилась Государственная федерация лесбиянок, геев и бисексуалов Испании в твиттере.

После возмущений и призывов к бойкоту компании, в Snickers извинились и заявили, что забирают рекламу с трансляции на испанском телевидении. "У нас не было никакого намерения стигматизировать или оскорбить конкретного человека или группы людей. Мы признаем, что ошиблись", – говорится в сообщении компании.

К слову, это не первый подобный скандал с участием Snickers. В 2008 году производитель шоколадных батончиков уже удалял рекламу о бегуне в облегающих желтых шортах, которого в видеоролике назвал "позором для мужской расы".