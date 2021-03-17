Прогрессивные технологии постоянно меняют нашу жизнь. Какими из новых маркетинговых решений на базе инноваций может воспользоваться в Украине как малый, так и большой бизнес и при чем здесь подзабытые SMS – об этом читайте далее.

Переполненный электронный ящик, шквал сообщений в вайбере, надоедливые звонки из центров опроса доведут до белого каления спокойного человека. Непродуманная стратегия маркетинга непременно вызовет у потенциального клиента крайне негативную и вполне закономерную реакцию – раздражение.

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Бизнес 24 в партнерстве с компанией "Киевстар" рассказывают, как с помощью таргетированной SMS рассылки и больших данных заинтересовать потребительскую аудиторию и масштабировать бизнес:

найти новых клиентов и увеличить продажи,

открыть новые торговые точки в правильных локациях,

лучше изучить своего потребителя и разрабатывать для него привлекательные предложения.

Аксиома маркетинга

"Правило семерки", которым руководствуются маркетологи, утверждает: покупатель требует в среднем семь "встреч" с брендом, чтобы окончательно определиться и сделать покупку. Можно создать прекрасный продукт или сервис, но они ничего не будут стоить, если о них не узнает потребитель. Поэтому задача маркетинга – используя как можно больше различных методов и инструментов, донести информацию по различным каналам о товаре или услуге до целевой аудитории.

Такими каналами могут быть:

реклама на ТВ,

публикация в социальных сетях,

видео на YouTube,

вебинар,

упоминание в статье в СМИ,

рекламный баннер,

информационная или рекламная SMS-рассылка.

Проводите акцию, чтобы привлечь клиентов? Расскажите о ней SMS-рассылкой именно тем, кому она будет наиболее интересна, с помощью Вig Data от Киевстар Бизнес и платформы для самостоятельных SMS-рассылок Business Data Solution.

Старые добрые SMS-рассылки: в чем их преимущества

Казалось бы, SMS – устаревший способ информировать аудиторию. Кто теперь ими пользуется – в эпоху интерактивных мессенджеров, которые предлагают более широкие возможности? Но нет, SMS работают!

Люди обращают внимание на SMS, которые поступают, ведь часто это что-то важное: сообщение с почты, службы доставки, банка или от оператора мобильной связи. Поэтому вероятность выполнения первой задачи – привлечь внимание потенциального клиента – весьма высока. Но в "яблочко" попадают только таргетированные рассылки, которые действительно могут заинтересовать целевую аудиторию.

В небольших компаний (например салоны красоты, сети магазинов одежды, рестораны и кафе или языковые курсы) маркетинговые бюджеты незначительные по сравнению с финансовыми возможностями огромных корпораций. Поэтому и количество каналов для продвижения ограничено. Преимущество таргетированных SMS-рассылок – именно в их доступной стоимости даже для небольших бизнесов.

Возьмем такой пример. Недалеко от делового центра открылся ресторан, который хочет привлечь к себе офисных работников на бизнес-ланчи. Вместо распространения традиционных бумажных открыток можно определить с помощью Big Data правильную целевую аудиторию и сделать рекламную SMS-рассылку. Она обойдется дешевле и в реализации будет экологичнее, чем раздача флаеров.



SMS-рассылка – доступный и быстрый способ достичь целевой аудитории / Фото Pexels

Big Data – новый элемент рекламной кампании

Заинтересовать человека можно, лишь предложив то, что нужно именно ему. А для этого надо определить круг его интересов и потребностей. С помощью Big Data стало возможным:

собрать достоверную базу потенциальных клиентов;

проанализировать их потребности;

найти среди этих потребностей ту, которую сможет удовлетворить тот или иной продукт, или услуга.

Анализ Big Data поможет, например, определить:

сколько в районе города А может жить мужчин и женщин,

какого они возраста,

имеют ли они детей,

пользуются ли они автомобилем или общественным транспортом,

есть ли у них домашние любимцы.

Все аналитические модели с использованием Big Data строятся на основе обезличенных данных. В работе с данными Киевстар строго придерживается законов Украины "Об информации" и "О защите персональных данных".

Что такое Big Data

Big Data, или большие данные – это совокупность технологий и методов анализа и обработки огромного количества данных для принятия эффективных решений. Сегодня Big Data активно используют на разных уровнях бизнеса – от транснациональных корпораций до небольших локальных компаний. Это эффективное маркетинговое оружие в борьбе с конкурентами.

Итак, благодаря Big Data бизнес получает такие преимущества, как:

Понимание потребительской аудитории . Big Data помогает детально проанализировать имеющихся клиентов и определить, какое предложение может заинтересовать каждого из них в отдельности. Например, вы выясните, как часто клиенты бывают вблизи ваших торговых точек, видят ли они вашу наружную рекламу.

. Big Data помогает детально проанализировать имеющихся клиентов и определить, какое предложение может заинтересовать каждого из них в отдельности. Например, вы выясните, как часто клиенты бывают вблизи ваших торговых точек, видят ли они вашу наружную рекламу. Коммуникация с клиентами . С помощью Big Data можно коммуницировать индивидуально с каждым клиентом – через различные рассылки, база для которых формируется с использованием фильтров (возраст, пол, семейное положение, интересы и т.д.).

. С помощью Big Data можно коммуницировать индивидуально с каждым клиентом – через различные рассылки, база для которых формируется с использованием фильтров (возраст, пол, семейное положение, интересы и т.д.). Экономия и эффективность. Big Data дает предпринимателю возможность оптимизировать затраты, повысить эффективность бизнеса, а следовательно, и прибыль, а целевой аудитории компании – получать качественные, интересные предложения.

Киевстар имеет самую большую базу абонентов в Украине – около 26 миллионов пользователей мобильной связи и интернета. Огромные массивы обезличенных данных о потреблении телекоммуникационных услуг – информация, которую можно и нужно анализировать для совершенствования собственного бизнеса, построения стратегии и маркетинговых предложений, для помощи бизнес-клиентам в их росте,

– рассказывает директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.

Как Big Data помогла открыть новые маршруты Uber Shuttle

Uber Shuttle – один из сервисов Uber, суть которого – в организации совместных поездок по доступной цене по заранее составленным маршрутам. Компания решила масштабировать бизнес, открыв новые маршруты. А для этого нужно было выяснить:

Где сконцентрирована целевая аудитория и какие маршруты для нее актуальны.

Как проинформировать потенциальных клиентов о том, что в них появилась возможность по дороге из дома на работу и обратно пользоваться удобным и комфортным Uber Shuttle.

Команда Киевстар построила тепловые карты (Heatmaps) самых популярных локаций "Работа" и отдельно самых популярных локаций "Дом" среди абонентов Киевстар. Благодаря этому компания Uber смогла оценить потенциал маршрутов.

Преимуществом Киевстар является предоставление тестового периода для того, чтобы заказчик имел время понять, подходит ли ему решение, работает ли оно так, как он ожидал. Мы начали с пилота, результатом которого удовлетворены,

– рассказывают в Uber.

Компания Uber сформировала техническое задание, а эксперты Киевстар занимались внедрением решения на основе Big Data. В общем подготовка, анализ и получения результатов продолжались около 3 месяцев.

Компания Uber запустила несколько новых маршрутов / Uber

С помощью тепловых карт от Киевстар было определено, где в Киеве дислоцируется целевая аудитория избранных маршрутов Uber Shuttle. Поэтому в Uber оптимизировали имеющиеся маршруты и открыли новые маршруты, в частности:

L7 Троещина – станция метро "Черниговская";

P9 Виноградарь – КПИ;

P10 Борщаговка – центр;

L10 Троещина – Печерск;

L11 Позняки – центр.

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