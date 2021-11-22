"Слушайте музыку и следуйте указаниям": какие письма присылает Илон Маск сотрудникам Tesla

Основатель Tesla Илон Маск любит коммуницировать – от длинных переписок под сообщениями в твиттере до электронных писем, массово рассылаемых сотрудникам своей компании. Впрочем, некоторые сообщения миллиардера являются шутливыми, а другие – серьезными и жесткими.

Изданию CNBC удалось получить несколько электронных писем, которые Илон Маск отправил сотрудникам Tesla в начале октября. В одном из них говорится об улучшении рабочих будней сотрудников, а в другом – о строгих указаниях для менеджеров.

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Электронные письма Илона Маска

В первом письме от 3 октября миллиардер написал, что он не против того, чтобы сотрудники Tesla слушали музыку во время работы. Маск также попросил работников прислать идеи, которые еще могли бы улучшить их рабочие будни.

Музыка на заводеПросто хотел сообщить, что я одобряю и поддерживаю музыку на рабочем месте, а также все мелочи, которые делают рабочий процесс более приятным.Сотрудник только что написал мне сообщение с вопросом, можно ли слушать музыку в одном наушнике, пока происходит инструктаж по охране труда. Для меня это звучит нормально.Кроме того, музыка, звучащая на заводе с динамиков, – это тоже круто, если вы с коллегами пришли к согласию касательно выбора плейлиста.Если есть другие вещи, которые, по вашему мнению, могут улучшить ваш рабочий день – пожалуйста, сообщите мне. Я очень переживаю, чтобы вы стремились приходить на работу каждый день!

Во втором письме, датированном 4 октября, Илон Маск был более жестким – оно касалось выполнения менеджерами Tesla отсылаемых им указаний.

Тема: Пожалуйста, обратите внимание



Если от меня отправлено электронное письмо с подробными инструкциями, менеджерам разрешены только три опции.



1. Прислать мне ответ с объяснением, почему то, что я написал, было неправильным. Иногда я просто ошибаюсь!

​2. Запросить дополнительные объяснения, если то, что я написал, было неоднозначным.

​3. Выполнить указания.

Если ничего из написанного мною выше не будет сделано, такого менеджера я немедленно попрошу написать заявление об увольнении.



Спасибо,

Илон

Напомним, что именно 4 октября Tesla проиграла в федеральном суде Сан-Франциско громкое дело. Компания была вынуждена выплатить бывшему работнику 137 миллионов долларов компенсации за враждебное и расистское отношение на рабочем месте.