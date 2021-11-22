"Слушайте музыку и следуйте указаниям": какие письма присылает Илон Маск сотрудникам Tesla
Источник:CNBC
Основатель Tesla Илон Маск любит коммуницировать – от длинных переписок под сообщениями в твиттере до электронных писем, массово рассылаемых сотрудникам своей компании. Впрочем, некоторые сообщения миллиардера являются шутливыми, а другие – серьезными и жесткими.
Изданию CNBC удалось получить несколько электронных писем, которые Илон Маск отправил сотрудникам Tesla в начале октября. В одном из них говорится об улучшении рабочих будней сотрудников, а в другом – о строгих указаниях для менеджеров.
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Электронные письма Илона Маска
В первом письме от 3 октября миллиардер написал, что он не против того, чтобы сотрудники Tesla слушали музыку во время работы. Маск также попросил работников прислать идеи, которые еще могли бы улучшить их рабочие будни.Тема: Музыка на заводе
Просто хотел сообщить, что я одобряю и поддерживаю музыку на рабочем месте, а также все мелочи, которые делают рабочий процесс более приятным.
Сотрудник только что написал мне сообщение с вопросом, можно ли слушать музыку в одном наушнике, пока происходит инструктаж по охране труда. Для меня это звучит нормально.
Кроме того, музыка, звучащая на заводе с динамиков, – это тоже круто, если вы с коллегами пришли к согласию касательно выбора плейлиста.
Если есть другие вещи, которые, по вашему мнению, могут улучшить ваш рабочий день – пожалуйста, сообщите мне. Я очень переживаю, чтобы вы стремились приходить на работу каждый день!
Во втором письме, датированном 4 октября, Илон Маск был более жестким – оно касалось выполнения менеджерами Tesla отсылаемых им указаний.
Тема: Пожалуйста, обратите внимание
Если от меня отправлено электронное письмо с подробными инструкциями, менеджерам разрешены только три опции.
1. Прислать мне ответ с объяснением, почему то, что я написал, было неправильным. Иногда я просто ошибаюсь!
2. Запросить дополнительные объяснения, если то, что я написал, было неоднозначным.
3. Выполнить указания.
Если ничего из написанного мною выше не будет сделано, такого менеджера я немедленно попрошу написать заявление об увольнении.
Спасибо,
Илон
Напомним, что именно 4 октября Tesla проиграла в федеральном суде Сан-Франциско громкое дело. Компания была вынуждена выплатить бывшему работнику 137 миллионов долларов компенсации за враждебное и расистское отношение на рабочем месте.