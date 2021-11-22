Основатель Tesla Илон Маск любит коммуницировать – от длинных переписок под сообщениями в твиттере до электронных писем, массово рассылаемых сотрудникам своей компании. Впрочем, некоторые сообщения миллиардера являются шутливыми, а другие – серьезными и жесткими.
Изданию CNBC удалось получить несколько электронных писем, которые Илон Маск отправил сотрудникам Tesla в начале октября. В одном из них говорится об улучшении рабочих будней сотрудников, а в другом – о строгих указаниях для менеджеров.
В первом письме от 3 октября миллиардер написал, что он не против того, чтобы сотрудники Tesla слушали музыку во время работы. Маск также попросил работников прислать идеи, которые еще могли бы улучшить их рабочие будни.
Во втором письме, датированном 4 октября, Илон Маск был более жестким – оно касалось выполнения менеджерами Tesla отсылаемых им указаний.
Напомним, что именно 4 октября Tesla проиграла в федеральном суде Сан-Франциско громкое дело. Компания была вынуждена выплатить бывшему работнику 137 миллионов долларов компенсации за враждебное и расистское отношение на рабочем месте.