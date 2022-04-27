Сложнее всего работать в Харькове, – откровенное интервью с генеральным директором Ашан Украина

Во время войны ритейлеры столкнулись с новыми вызовами: как реорганизовать свою работу, какой будет новая логистика – а самое главное – как отстаивать интересы Украины?

Сайт 24 канала поговорил с генеральным директором "Ашан Украина" Викторией Луценко , которая откровенно рассказала о работе команды и вере в возрождение компании после войны. Дальше – прямая речь.

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Какая продукция есть на полках

Для "Ашан Украина" главная цель – не останавливать работу, обеспечивая украинцев необходимыми и доступными товарами, в том числе и первой необходимости. Наша миссия, как и в других странах, давать населению доступ к качественной пище по справедливой цене. Как и раньше, мы покупаем продукцию у локальных производителей. Товары, производство которых приостановлено из-за военных действий, заменяем качественным импортом.

Благодаря заключению эксклюзивных контрактов нам удалось наладить поставки дефицитных товаров из Венгрии, Польши и Румынии, в частности круп, макарон, консервов, средств для гигиены и зоотоваров.

Сегодня на полках магазинов Ашан есть 75% продукции, в которой нуждаются граждане, хотя в первые недели войны было всего 20%.

Как работают магазины

Люди – наша главная ценность. Именно поэтому во время войны мы решили изменить внутренние процессы, чтобы еще больше заботиться о наших сотрудниках. Пока ежедневные обзвоны всех работников – обязательная процедура, чтобы убедиться, что они в безопасности и с ними все в порядке. К сожалению, не все имеют доступ к интернету или находятся в зоне покрытия мобильных сетей.

Также мы ответственно относимся к сигналам воздушной тревоги. Поэтому в это время быть в укрытиях должны все. На период военного положения время для торговли сокращено, что обусловлено и усиленными мерами безопасности, и введением комендантского часа. В Киеве магазины работают по 8-9 часов, тогда как западные регионы, такие как Львов или Черновцы, могут и по 12.

Магазины работают по новому графику / Фото предоставлено Ашан Украина

Работники компании в ВСУ

Около 100 сотрудников Ашан Украина сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Они защищают нас, а компания дополнительно поддерживает их.

Ситуация сложная. На сегодня в сети Ашан Украина вынужденно не работает треть сотрудников. Это, конечно, сказывается на работе сети. Однако мы решили финансово поддержать всех, и даже тех, кто не имеет возможности добраться до работы.

Мы дополнительно вознаграждаем наших супергероев. Именно так мы называем наших сотрудников, работающих в зоне ведения боевых действий. Они получают зарплату в увеличенном объеме.

Гуманитарная помощь

Работники Ашан Украина привлечены к участию в гуманитарных программах сети. Сейчас мы готовим два крупных гуманитарных международных проекта: один – исключительно для сотрудников, а другой – для всех украинцев, которые нуждаются в помощи. Позже мы раскроем подробности каждого из них. Несмотря на участие во внутренних инициативах, с первых дней войны не прекращается гуманитарная помощь от Ашан.

Сейчас мы работаем централизованно, через Офис Президента, военно гражданские администрации.