Сложнее всего работать в Харькове, – откровенное интервью с генеральным директором Ашан Украина
Во время войны ритейлеры столкнулись с новыми вызовами: как реорганизовать свою работу, какой будет новая логистика – а самое главное – как отстаивать интересы Украины?
Сайт 24 канала поговорил с генеральным директором "Ашан Украина" Викторией Луценко , которая откровенно рассказала о работе команды и вере в возрождение компании после войны. Дальше – прямая речь.
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Какая продукция есть на полках
Для "Ашан Украина" главная цель – не останавливать работу, обеспечивая украинцев необходимыми и доступными товарами, в том числе и первой необходимости. Наша миссия, как и в других странах, давать населению доступ к качественной пище по справедливой цене. Как и раньше, мы покупаем продукцию у локальных производителей. Товары, производство которых приостановлено из-за военных действий, заменяем качественным импортом.
Благодаря заключению эксклюзивных контрактов нам удалось наладить поставки дефицитных товаров из Венгрии, Польши и Румынии, в частности круп, макарон, консервов, средств для гигиены и зоотоваров.
Сегодня на полках магазинов Ашан есть 75% продукции, в которой нуждаются граждане, хотя в первые недели войны было всего 20%.
Как работают магазины
Люди – наша главная ценность. Именно поэтому во время войны мы решили изменить внутренние процессы, чтобы еще больше заботиться о наших сотрудниках. Пока ежедневные обзвоны всех работников – обязательная процедура, чтобы убедиться, что они в безопасности и с ними все в порядке. К сожалению, не все имеют доступ к интернету или находятся в зоне покрытия мобильных сетей.
Также мы ответственно относимся к сигналам воздушной тревоги. Поэтому в это время быть в укрытиях должны все. На период военного положения время для торговли сокращено, что обусловлено и усиленными мерами безопасности, и введением комендантского часа. В Киеве магазины работают по 8-9 часов, тогда как западные регионы, такие как Львов или Черновцы, могут и по 12.
Магазины работают по новому графику / Фото предоставлено Ашан Украина
Работники компании в ВСУ
Около 100 сотрудников Ашан Украина сейчас служат в рядах Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Они защищают нас, а компания дополнительно поддерживает их.
Ситуация сложная. На сегодня в сети Ашан Украина вынужденно не работает треть сотрудников. Это, конечно, сказывается на работе сети. Однако мы решили финансово поддержать всех, и даже тех, кто не имеет возможности добраться до работы.
Мы дополнительно вознаграждаем наших супергероев. Именно так мы называем наших сотрудников, работающих в зоне ведения боевых действий. Они получают зарплату в увеличенном объеме.
Гуманитарная помощь
Работники Ашан Украина привлечены к участию в гуманитарных программах сети. Сейчас мы готовим два крупных гуманитарных международных проекта: один – исключительно для сотрудников, а другой – для всех украинцев, которые нуждаются в помощи. Позже мы раскроем подробности каждого из них. Несмотря на участие во внутренних инициативах, с первых дней войны не прекращается гуманитарная помощь от Ашан.
Сейчас мы работаем централизованно, через Офис Президента, военно гражданские администрации.
Компания помогает уязвимым категориям населения / Фото предоставлено Ашан Украина
Это позволяет помогать большими объемами и именно тем категориям населения и на тех территориях, где это крайне необходимо. Мы поддерживаем защитников, больницы, украинцев, вынужденных переселенцев, доставляем продукты в районы, которые освобождают от боевых действий.
В частности, с начала войны наши сотрудники приготовили более 55 тысяч горячих обедов и передали 255 тонн товаров на общую сумму более 34 миллионов гривен.
Где самая сложная ситуация
Из-за военных действий пришлось частично отказаться от модели поставки товаров в магазины через логистические центры. Локальные производства доставляют свои товары непосредственно в наши магазины, таким образом минуя этап размещения в логистических центрах.
Миграция и повышенный спрос на товары требовали изменений подходов к логистике, поэтому мы создали логистический хаб во Львове. Это позволяет нам ускорить поставки товаров в западном регионе.
Распределительные центры в Киевской области продолжают работу.
Сложнее всего работать в Харькове. Из-за частых воздушных атак разрушены логистические маршруты, передвижение по автодорогам стало опасным. С первого дня войны не работает Харьковский Ашан на улице Героев Труда. Этот район под постоянными обстрелами. Частично получил повреждения и наш магазин. Несмотря на риск для работников и покупателей, пришлось временно закрыть и второй гипермаркет – на улице Тарасовской. Надеемся, что в ближайшее время в районе станет безопаснее, и мы сможем открывать магазин по крайней мере на несколько часов.Всего из 42 гипермаркетов не работают только три. Кроме харьковских, закрыт Ашан в Беличах, однако мы собираемся возобновить его работу уже на следующей неделе.
Потери компании
Сейчас мы сосредоточили внимание на поддержке отечественной экономики. Соответственно, готовы к значительным убыткам, которые сможем компенсировать благодаря внешним инвестициям.
2022 год мы встретили с прироста товарооборота на 8% и увеличением прибылей сети на 25%. Но с начала войны убытки достигли 150 миллионов гривен. Компенсировать их удается благодаря финансовой поддержке нашей материнской компании.
Эти средства помогают вовремя платить заработную плату сотрудникам и рассчитываться с поставщиками и партнерами.
Прекращение инвестиций в российскую экономику
Мы продолжаем отстаивать интересы Украины. Группа соблюдает эмбарго, введенное ЕС. Также были прекращены все инвестиции в Россию, филиал этой страны работает на самообеспечении. Но главное – стимулировать международные компании, чтобы они помогали украинской экономике.
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Сегодня у нас работают более 5000 сотрудников и с первого дня наши магазины оставались открытыми для населения именно благодаря им.
И в дальнейшем будут продолжаться переговоры с материнской компанией относительно дополнительных инвестиций в Украину, чтобы мы могли открывать магазины, создавать рабочие места. Это будет вклад в восстановление страны после нашей победы. Мы начали теснее сотрудничать с локальными производителями и в дальнейшем будем расширять это сотрудничество, чтобы стимулировать экономику каждого региона. Мы верим в украинский Ренессанс. Так и называем внутри команды нашу новую программу по возрождению Ашан Украина после войны.