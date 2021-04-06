Компании Uber обязали заплатить незрячей американке Лизе Ирвинг 1,1 миллиона долларов. Причиной стало то, что женщине 14 раз отказывали в поездке. Такие действия признали незаконной дискриминацией.

Uber пытался оправдаться. Компания уверяла, что не несет ответственности за дискриминацию со стороны водителей, поскольку они являются подрядчиками, но это не убедило суд.

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Uber заявил, что категорически не согласен с решением.

Почему слепую игнорировали водители

Лиза Ирвинг – жительница залива Сан-Франциско. Она слепая, а потому везде ходит со собакой-поводырем Берни. Он помогает ей передвигаться.

Женщина подала в суд на Uber в 2018 году. Тогда ей отказывали в поездке водители Uber, которые не хотели везти ее с собакой.

Через такое поведение водителей Uber Ирвинг часто оставалась поздно вечером на улице и опаздывала на работу, из-за чего ее уволили.

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Водители издевались над ней и запугивали

Более того, дважды Лиза Ирвинг была вынуждена слушать словесные издевательства и запугивания от водителей. Эта дискриминация не прекращалась даже после того, как она подала жалобу на Uber.

Их поведение в лучшем случае было пятнистым, а в худшем – откровенно дискриминационным,

– сказала адвокат Кэтрин Кабало.

Согласно закону об американцах с инвалидностью, собака-поводырь должна иметь возможность ехать куда угодно, куда хочет слепой человек.

Как объяснили ситуацию в Uber

Компания признает, что водители, использующие приложение Uber, должны обслуживать людей со служебными животными и соблюдать другие законы.

Мы регулярно проводим обучение водителей по этой ответственности. Наша специальная команда рассматривает каждую жалобу и принимает соответствующие меры,

– заметил прессекретар Uber Эндрю Хасбуна.

В этой ситуации представители Uber настаивали на том факте, что они не отвечают за дискриминацию со стороны водителей. Суд не признал этого.

Важно! Uber не первый раз "прикрывается" водителями и говорит, что водители – это только их подрядчики. Такая стратегия позволила компании избежать юридической ответственности, когда с ними судился пешеход. Человек утверждал, что чуть не потеряла ногу после ДТП.