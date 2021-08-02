Скрытое влияние или благотворительность: почему Google финансирует ученых

Расследование авторитетного британского издания свидетельствует о том, что за последние пять лет шесть ведущих академических институтов ЕС получили десятки миллионов евро от Google, Facebook, Amazon и Microsoft. Речь идет об исследовании вопросов, связанных с бизнес-моделями этих компаний, конфиденциальности и защиты данных, этики предпринимательства и конкуренции на цифровых рынках.

Хотя такое финансирование, как правило, сопровождается гарантиями академической независимости, это создает этическую проблему, когда объект исследования также часто является основным источником финансирования.

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В чем конфликт интересов и подвох со стороны финтех-гигантов

Растущая зависимость научных учреждений, занимающихся исследованиями рынков, от финансирования со стороны бизнес-гигантов вызывает много вопросов.

В частности, насколько сильно финансирование со стороны финтех-гигантов может влиять на результаты исследований ученых, которые отвечают за подготовку рекомендаций для законодательных органов по регулированию рынка и порядка работы крупных бизнес-игроков в мировом масштабе, ведь например:

Институт этики искусственного интеллекта Мюнхенского технического университета в 2019 году получил от Facebook грант в размере 7,5 миллиона долларов на финансирование пяти лет исследований.

Институт интернета и общества имени Гумбольдта в Берлине с момента своего основания в 2012 году получил от Google почти 14 миллионов евро, а на долю технологического гиганта приходится треть внешнего финансирования учреждения.

Европейские научные учреждения получают значительные суммы от финтех-гигантов / Инфографика New Statesman

Действительно ли финтех-гиганты скрыто корректируют результаты научных исследований

Ученые из институтов, финансируемых финтех-гигантами, конечно же опровергают предположение о внешнем давлении со стороны грантодателей. Подчеркивая, что внешнее финансирование не влияет на менее критический подход к деятельности их благотворителей в своих исследованиях.

Однако, по утверждениям анонимных источников, представители крупного бизнеса значительно тоньше работают через такие институты.

Речь идет о том, что компании обычно обнаруживают некритичных к их деятельности ученых – преимущественно с политическими связями – которые, уже являются частичными сторонниками убеждений, выгодных для финтех-гигантов. Затем компании налаживают с ними отношения, иногда стимулируя ученых предоставлением доступа к затребованным ими данным, к которым они получают эксклюзивный доступ.

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Тактика Google была довольно простой, компания связывалась с профессором или преподавателем, приглашала их выступить с докладом в Google, а затем изучала возможности партнерства. После чего многие исследователи посещали и участвовали в конференциях и мероприятиях Google и в дальнейшем.

Как Google финансирует исследования о себе

Ведущий эксперт по технологической политики Лучано Флориди

Лучано Флориди является одним из самых высокопоставленных экспертов по технологической политики в Европе, а также одним из крупнейших получателей средств. Он получал финансирование от Google, DeepMind, Facebook, китайского технологического гиганта Tencent и японской IТ-компании Fujitsu.

Хотя Флориди связан с несколькими самыми дорогими технологическими компаниями мира, он особенно близок к Google. В середине 2010-х годов академика даже называли "штатным философом" компании.

В прошлом году Флориде курировал и был соавтором исследования, которое показало, что некоторые альтернативные и коммерческие поисковые системы выдают пользователям больше дезинформации о здравоохранении, чем Google.

Все мои исследования и консультации проводятся при полной академической свободе и без влияния со стороны финансовых доноров. Я регулярно даю жесткие рекомендации технологическим компаниям и критически оцениваю их действия, как непосредственно, так и когда к моему мнению обращаются правительства и регулирующие органы,

– опровергает обвинения в предвзятости влиятельный исследователь.

Google финансирует большое количество научных сотрудников/ Фото Unsplash

Оксфордский Институт Интернета

Две трети старших научных сотрудников Оксфордского Института Интернета имеют индивидуальные финансовые отношения с Google.

Внешнее финансирование не ставит под угрозу ценность или целостность результатов исследований. Действительно, многие из наших преподавателей и студентов были злейшими критиками практик технологических фирм,

– заявила директор института Виктория Нэш

Но, по данным СМИ, речь идет о том, что большие бизнес-империи не пытаются "стереть" всю критику по исследованиям. Они пытаются усилить ту критику, которая им больше нравится – то есть ту критику, с которой они структурно могут жить.

Мы гордимся поддержкой, которую предоставляем исследователям в академических институтах, университетах и исследовательских институтах. Мы принимаем строгие меры для обеспечения независимости и прозрачности работы исследователей и организаций, которых мы поддерживаем,

– в свою очередь прокомментировал эти данные представитель Google.

В то же время в Google отрицают, что Оксфордский Институт Интернета значительно зависит от их финансирования. Указав, что финансирование ими научных программ составляет менее трети доходов научно-исследовательского учреждения с 2018 года, а большинство финансирования исследований поступает от исследовательских советов, благотворительных организаций и других фондов.