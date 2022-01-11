В Apple отмечают, что 2021 год стал рекордным по доходам от App Store, несмотря на судебные тяжбы компании с разработчиками приложений. При этом продажи магазина достигли невиданных показателей в период новогодних праздников – с 24 по 31 декабря включительно.

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Годовой отчет Apple

В Apple заявили, что невозможно вычислить доход самой компании от покупок приложений и внутри них в течение 2021 года. Дело в том, что система комиссионных в App Store становится все сложнее.

Apple взимает с разработчиков от 15 до 30% с суммы каждой покупки в зависимости от того, какой доход получает создатель приложения, а также от того, работает ли приложение по системе подписок более 1 года.

В отчете компании также говорится, что более 30 миллионов билетов на различные мероприятия были сохранены и использовались в приложении Wallet в США и Канаде в прошлом году.

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Кроме того, ежемесячная активность пользователей приложения Apple Books пересекла отметку более чем в 100 миллионов человек ежемесячно в 2021 году.