Сколько зарабатывают топ-менеджеры в Украине в 2021 году: обновленный рейтинг

Издание The Page опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых украинских топ-менеджеров. В ежегодном рейтинге "Топ-30 самых высокооплачиваемых руководителей украинских частных компаний 2021" оценили уровень дохода топ-менеджеров из 300 крупнейших в Украине частных компаний.

Как отмечают составители рейтинга, зарплата ТОПа обычно состоит из базовой части и вознаграждения. В составленном рейтинге использовали данные о чистой зарплате, которую предоставили изданию крупнейшие HR-агентства Украины. Оценивались только доходы наемных менеджеров, а не собственников компаний.

Интересно Как получить из облака не дождь, а выгоды для бизнеса

Лидеры рейтинга CEO в Украине

Лидерами рейтинга уже третий год подряд оказались главы компаний Рината Ахметова ДТЭК – Максим Тимченко и "Метинвест" – Юрий Рыженков с ежемесячными ставками почти 60 тысяч долларов. Но учитывая бонусы, компенсации и другие выплаты финальная сумма может быть гораздо больше.

В первую пятерку также попали Джеймс Норт с Ferrexpo с ежемесячным доходом 50 тысяч долларов, Игорь Гуцал с "Оптима-Фарм" – 40 тысяч долларов и Олег Гез с "Укрнафты" – 40 тысяч долларов в месяц.

Самые высокооплачиваемые топ-менеджеры Украины / Графика The Page

Средняя зарплата в пределах 20 – 30 тысяч долларов

Зарплаты участников рейтинга в основном находятся в пределах 20 – 30 тысяч долларов в месяц.

Например, заработную плату в 20 тысяч долларов, получают больше треть участников рейтинга – 13 из 32. В частности:

Борис Марков из "АТБ",

Петр Михайлишин из "Эпицентр К",

Евгений Дыхне из "Международные авиалинии Украины",

Костас Сальварис из Philip Morris Украина,

Тина Цайске из "Metro Cash & Carry Ukraine"

Ли Дже Хун из Samsung Украина;

Замыкает рейтинг генеральный директор "Ашан Ритейл Украина" Виктория Луценко с ежемесячной зарплатой в 10 000 долларов.

Как изменились зарплаты топ-менеджеров в 2021 году

В 2021 году зарплатные предложения для топ-менеджеров существенно не изменились. Несмотря на локдаун ключевые лица компании занимаются постоянным поиском новых решений, для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие бизнеса. Поэтому локдаун не только не снизил, но и увеличил их загруженность.

Однако карантин повлиял на структуру их дохода. Многие компании стали отходить от системы KPI (Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) и переходить к системе OKR (Objectives and Key Results (цели и ключевые результаты). На первый план вышли персональные и командные цели. Внимание уделяется тому, как бизнес движется к их достижению и как понимает, что цель достигнута.

Владельцы также хорошо усвоили золотое правило: если прощаешься с человеком, вряд ли найдешь дешевле.

К теме Как достичь успеха на работе во время пандемии: 3 главных мягких навыка

Как кризис повлиял на структуру зарплат

В 2021 году некоторые компании пошли на снижение фиксированной части вознаграждения топ-менеджеров и увеличили бонусную составляющую. В некоторых из них изменился порядок выплат: бонусы теперь могут выплачивать не в конце года, а поквартально.

Эксперты считают, что тенденция к снижению фиксированной части вознаграждения до 30% общей суммы выплат будет продолжаться. Другая часть будет зависеть от результатов. В то же время от работодателей и дальше ожидают выплат не в конце года, а поквартально. Возможно, такой подход станет доминирующим в оплате труда топ-менеджеров в ближайшие годы.