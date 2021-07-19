Как отмечают составители рейтинга, зарплата ТОПа обычно состоит из базовой части и вознаграждения. В составленном рейтинге использовали данные о чистой зарплате, которую предоставили изданию крупнейшие HR-агентства Украины. Оценивались только доходы наемных менеджеров, а не собственников компаний.
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Лидеры рейтинга CEO в Украине
Лидерами рейтинга уже третий год подряд оказались главы компаний Рината Ахметова ДТЭК – Максим Тимченко и "Метинвест" – Юрий Рыженков с ежемесячными ставками почти 60 тысяч долларов. Но учитывая бонусы, компенсации и другие выплаты финальная сумма может быть гораздо больше.
В первую пятерку также попали Джеймс Норт с Ferrexpo с ежемесячным доходом 50 тысяч долларов, Игорь Гуцал с "Оптима-Фарм" – 40 тысяч долларов и Олег Гез с "Укрнафты" – 40 тысяч долларов в месяц.
Самые высокооплачиваемые топ-менеджеры Украины / Графика The Page
Средняя зарплата в пределах 20 – 30 тысяч долларов
Зарплаты участников рейтинга в основном находятся в пределах 20 – 30 тысяч долларов в месяц.
Например, заработную плату в 20 тысяч долларов, получают больше треть участников рейтинга – 13 из 32. В частности:
- Борис Марков из "АТБ",
- Петр Михайлишин из "Эпицентр К",
- Евгений Дыхне из "Международные авиалинии Украины",
- Костас Сальварис из Philip Morris Украина,
- Тина Цайске из "Metro Cash & Carry Ukraine"
- Ли Дже Хун из Samsung Украина;
Замыкает рейтинг генеральный директор "Ашан Ритейл Украина" Виктория Луценко с ежемесячной зарплатой в 10 000 долларов.
Как изменились зарплаты топ-менеджеров в 2021 году
В 2021 году зарплатные предложения для топ-менеджеров существенно не изменились. Несмотря на локдаун ключевые лица компании занимаются постоянным поиском новых решений, для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие бизнеса. Поэтому локдаун не только не снизил, но и увеличил их загруженность.
Однако карантин повлиял на структуру их дохода. Многие компании стали отходить от системы KPI (Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности) и переходить к системе OKR (Objectives and Key Results (цели и ключевые результаты). На первый план вышли персональные и командные цели. Внимание уделяется тому, как бизнес движется к их достижению и как понимает, что цель достигнута.
Владельцы также хорошо усвоили золотое правило: если прощаешься с человеком, вряд ли найдешь дешевле.
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Как кризис повлиял на структуру зарплат
В 2021 году некоторые компании пошли на снижение фиксированной части вознаграждения топ-менеджеров и увеличили бонусную составляющую. В некоторых из них изменился порядок выплат: бонусы теперь могут выплачивать не в конце года, а поквартально.
Эксперты считают, что тенденция к снижению фиксированной части вознаграждения до 30% общей суммы выплат будет продолжаться. Другая часть будет зависеть от результатов. В то же время от работодателей и дальше ожидают выплат не в конце года, а поквартально. Возможно, такой подход станет доминирующим в оплате труда топ-менеджеров в ближайшие годы.