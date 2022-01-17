Издание DOU провело исследование, в котором определило, сколько денег сейчас получают украинские разработчики. Об актуальных медианных зарплатах IT-специалистов Украины – далее в материале.

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Результаты исследования

В рамках исследования было собрано 80 005 анкет от украинских разработчиков всех уровней – от Intern до Architect. Выяснилось, что медианные зарплаты специалистов уровня Architect пересекли отметку в 6 тысяч долларов , вознаграждение Senior Java повысилось на 800 долларов, а самая высокая медиана среди языков программирования – у Scala-разработчиков – 5 300 долларов .

Большинство респондентов были разработчиками уровня Middle и выше. При этом среди опрошенных только 7% женщин , а остальные 93% – мужчины.

JavaScript на украинском рынке все еще остается основным языком программирования и является самым популярным (доля 19%). Далее следуют C#/.NET и Java (по 15%). TypeScript, в свою очередь, сравнялся с PHP – оба языка используют по 11% украинских разработчиков.

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Зарплаты украинских разработчиков

Медианные зарплаты специалистов уровней Architect, Lead и Senior за второе полугодие 2021 года выросли на 500 – 550 долларов . Middle и Junior-разработчики получили меньшие надбавки – на 300 и 100 долларов соответственно. Меньше всего вырос средний заработок интернов – всего на 10 долларов .

Интересно, что за городами медианная зарплата разработчиков всех уровней больше всего выросла в Киеве и Львове – на 500 долларов (до 3 800 и 3 500 долларов соответственно). Далее в рейтинге – Одесса (3 300 долларов), Днепр (3 200 долларов) и Харьков (3 100 долларов).