Сколько зарабатывают IT-специалисты в Украине

Украинский рынок IT страдает от дефицита квалифицированных кадров. По прогнозам экспертов, зарплаты IT-специалистов в следующем году могут вырасти от 15 до 25%.

Сейчас самые высокие оклады среди украинских айтишников в Team lead, Senior software engineer и IT Architect – они получают около 4 тысяч долларов в месяц. Меньше всего зарабатывают Junior soft engineer – до 1 500 долларов.

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Украинский рынок IT

Наибольшая текучесть кадров фиксируется среди разработчиков, а самая распространенная причина – предложение более высокой зарплаты. Кроме того, некоторые компании на украинском IT-рынке предлагают новым работникам всевозможные бонусы.

Зарплаты IT-специалистов в Украине / Инфографика НВ по данным Korn Ferry

Повышение зарплат специалистов уровня Middle, Senior и выше может составить 15 – 25% в следующем году. Таковы прогнозы у международной консалтинговой компании Korn Ferry. По словам Анастасии Смоляниной, старшей консультантки Korn Ferry в Украине, назвать одну причину увеличения зарплат сложно. Сейчас компании активно конкурируют за специалистов core business, среди которых немалый процент текучести.

Однако, по мнению вице-президента по управлению талантами Ciklum Ольги Кураксы, сейчас кроме зарплат IT-специалисты обращают внимание прежде всего на увлекательность проектов, глобальность клиентов, корпоративную культуру, профессиональность коллег и возможности совершенствования собственных навыков на рабочем месте.

Добавим, что согласно данным Korn Ferry, зарплаты украинских IT-специалистов на некоторых позициях превышают уровень Польши. К примеру, зарплатный минимум Team Lead в Украине составляет 4 тысячи долларов, когда в соседней республике – 3 455 долларов.