Для многих наших земляков семья является самой большой жизненной ценностью, поэтому неудивительно, что взрослые хотят самостоятельного и финансово независимого будущего для своих детей. Основными атрибутами успеха, по мнению украинских респондентов, являются хорошо оплачиваемая работа, продолжение рода и возможность путешествовать.

Читайте также Доступные кредиты 5–7–9%: почему некоторые банки просят свернуть инициативу

Детали опроса

Исследование Gradus Research проведено методом заполнения анкеты в мобильном приложении компании. Выборка составила 1 000 респондентов совершеннолетнего возраста из разных уголков Украины. Результаты опроса следующие:

61% хотят, чтобы их дети имели собственный бизнес . О работе по найму для своих потомков мечтает лишь 3% украинцев.

. О работе по найму для своих потомков мечтает лишь 3% украинцев. Самая желанная профессия для ребенка – работа в сфере IT. 17% респондентов видят своих детей программистами.

17% респондентов видят своих детей программистами. Наименее желаемые профессии в списке – юрист, переводчик, экономист, бухгалтер, аудитор и менеджер проектов – по 3% .

в списке – юрист, переводчик, экономист, бухгалтер, аудитор и менеджер проектов – . Только 11% украинцев убеждены, что профессия – это исключительно личный выбор ребенка.

Профессиональное и предпринимательское будущее для детей / Инфографика Gradus

Кроме этого, 62% считают показателями успеха прежде всего хорошо оплачиваемую работу. Второе место разделяют категории "наличие собственных детей" и "возможность путешествовать" – по 43%.

Интересно, что понятие престижной работы и большого количества денег, как атрибут успеха, преобладают над категориями "замужество или женитьба" и "много друзей и знакомых". Лишь 13% украинцев воспринимают вклад ребенка в развитие государства как показатель успеха.

Признаки успеха украинцев / Инфографика Gradus