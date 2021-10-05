Сколько украинцев готовы работать неофициально и получать зарплату в конвертах
Источник:UBR
Поисковик вакансий Gorodrobot опросил более 1 100 украинцев о том, готовы ли они работать неофициально. 76% респондентов ответили, что согласны получать зарплату в конвертах.
При этом почти половина (47%) предполагают, что могли бы выполнять нелегальную работу в течение всей жизни. 29% соглашаются на неофициальную зарплату в течение 1 – 2 лет.
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Сколько людей против неофициального трудоустройства
Только почти четверть украинцев (24%) категорически отказывается от зарплат в конвертах, аргументируя это тем, что они заботятся о собственном будущем. Чаще всего "серую" зарплату предлагают начинающим специалистам, однако такая перспектива лишает граждан всех социальных гарантий.
Почему это важно
Неофициальное трудоустройство – это прямое нарушение трудового и налогового законодательства Украины. Сейчас штрафы для предпринимателей составляют 60 тысяч гривен (10 минимальных зарплат) за каждого неоформленного работника. Вскоре правительство планирует повышать минималку, поэтому финансовое наказание недобросовестных работодателей также возрастет.
В пенсионном фонде объясняют, что работник, который не оформлен по трудовому договору, теряет:
- Гарантию получить полную зарплату (ставку, оклад, надбавки и так далее).
- Право на отпуск, оплату больничных, страхование и другие социальные гарантии от государства.
- Безопасность на рабочем месте и гарантию, что его в один день просто не уволят с работы в обход всем действующим законодательным процедурам.
Борьба с неофициальным трудоустройством: что известно
- Глава Гоструда Виталий Сажиенко рассказал, как проходят проверки бизнеса. Структура сотрудничает с Налоговой службой и Пенсионным фондом, сравнивая и анализируя данные о предприятиях в их информационных базах.
- В режиме реального времени можно отследить, как работают государственные проверки бизнеса, где, кем и сколько проверок было осуществлено, а также сколько нарушений выявлено.
- Юристы объясняют, почему бизнес отказывается трудоустраивать официально. В частности, часто сами работники не хотят работать легально, поскольку боятся потерять субсидии или имеют кредитные обязательства.