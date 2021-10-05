При этом почти половина (47%) предполагают, что могли бы выполнять нелегальную работу в течение всей жизни . 29% соглашаются на неофициальную зарплату в течение 1 – 2 лет .

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Сколько людей против неофициального трудоустройства

Только почти четверть украинцев (24%) категорически отказывается от зарплат в конвертах , аргументируя это тем, что они заботятся о собственном будущем. Чаще всего "серую" зарплату предлагают начинающим специалистам, однако такая перспектива лишает граждан всех социальных гарантий .

Почему это важно

Неофициальное трудоустройство – это прямое нарушение трудового и налогового законодательства Украины. Сейчас штрафы для предпринимателей составляют 60 тысяч гривен (10 минимальных зарплат) за каждого неоформленного работника. Вскоре правительство планирует повышать минималку , поэтому финансовое наказание недобросовестных работодателей также возрастет.

В пенсионном фонде объясняют , что работник, который не оформлен по трудовому договору, теряет :

Гарантию получить полную зарплату (ставку, оклад, надбавки и так далее). Право на отпуск, оплату больничных, страхование и другие социальные гарантии от государства. Безопасность на рабочем месте и гарантию, что его в один день просто не уволят с работы в обход всем действующим законодательным процедурам.

Борьба с неофициальным трудоустройством: что известно