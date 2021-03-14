Компания VTB Capital оценила приложение Telegram. Во внимание принимали количество активных пользователей и соотношение мессенджера к его продажи.

Диапазон стоимости Telegram компания описала для инвесторов. Мессенджер оценили от 2,2 до 124 миллиардов долларов.

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"Эти цифры предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Любой инвестор понимает, что такой широкий разброс оценок не может рассматриваться как оценка бизнеса", – отметили в VTB Capital.

Как подсчитывали стоимость

Инвестбанк сравнил Telegram с 5 компаниями-аналогами, которые есть в сфере социальных сетей и интернет-рекламы.

Почему оценки – разные

Оценка в 2,2 миллиарда долларов – при сравнении с показателем EV/Sales. Это соотношение стоимости компании к ее продажи.

– при сравнении с показателем EV/Sales. Это соотношение Оценка в 124 миллиарда долларов – при сравнении с показателем EV/DAU. Он показывает соотношение стоимости компании с количеством активных пользователей ежедневно.

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Коротко об успехе Telegram