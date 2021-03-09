С появлением интернета реклама стала куда доступнее. Однако для разных сфер бизнеса привлечения аудитории обходится в разную сумму, о чем говорится в исследовании Интернет Ассоциации Украины.

Сколько потратили на рекламу

В 2020 году общий объем интернет-рекламы в Украине составил 13,5 миллиарда гривен. Больше всего денег рекламодатели вкладывали в:

цифровое in-stream-видео (это когда рекламное видео воспроизводится во время просмотра других видео на фейсбуке или других соцсетях) – доля 39%;

(это когда рекламное видео воспроизводится во время просмотра других видео на фейсбуке или других соцсетях) – доля 39%; баннерную рекламу – 35%.

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Сколько стоит один клик

В 2020 году средняя стоимость клика составила 4,83 гривны по сравнению с 4,53 гривны в 2019 году.

Так, самая высокая стоимость клика составила 14,03 гривны в категории "Закон и правительство".

А самая низкая – 1,44 гривны в категории "Новости и медиа".

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