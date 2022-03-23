Иностранные компании платят миллионные, а иногда и миллиардные налоги в бюджет России. Большинство мировых брендов уже ушло с рынка, но некоторые крупные игроки продолжают зарабатывать кровавые деньги и финансировать военную машину России.
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Philip Morris
Да, американская табачная компания Philip Morris принесла в 2020 году в российский бюджет около 2,91 миллиарда долларов налогов и акцизов. На эти деньги можно было бы купить:
- 265 самолетов СУ-25, которыми агрессор обстреливает мирные города;
- 728 танков;
- 856 ракет "Искандер";
- почти 4 тысячи ракет "Калибр";
- или вооружить более 8 миллионов российских оккупантов.
Компания приостановила инвестиции в российский рынок, но производство и продажи продолжаются. А соответственно, компания в огромных объемах продолжает платить налоги. Philip Morris не хочет выходить из российского рынка, поскольку тот, по данным Forbes, приносит ей 17,3% всей прибыли.
Кстати, не покидает российский рынок и другая крупная табачная компания, входящая в топ налогоплательщиков. Это японская Japan Tobacco International с выручкой в 4,21 миллиарда долларов.
В то же время, другой табачный гигант – британский Imperial Brand вышел с рынка агрессора.
Учитывая последние события, мы прекращаем всю деятельность в России. Это предполагает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение какой-либо деятельности по продажам и маркетингу,
– заявили в Imperial Brand.
Renault
В то время как большинство мировых автопроизводителей осудили агрессию России и покинули ее рынок, французский Renault игноририровала мировой тренд. В 2020 году эта компания заплатила 480 миллионов долларов в бюджет России. А это:
- 44 самолетов СУ-25;
- 120 танков;
- 141 ракета "Искандер";
- 640 ракет "Калибр";
- 1,37 миллиона автоматов АК-74.
Также компания дает работу 40 тысячам россиян. А напомним, что абсолютное большинство россиян поддерживают агрессию против Украины.
В начале войны Renault приостановила свою работу, объяснив это логистическими проблемами. Но уже 21 марта работа завода возобновилась. Как сообщает The Guardian, это решение компания приняла при поддержке французского правительства.
Вечером 23 марта из-за мощного общественного давления Renault заявила, что все-таки идет с российского рынка. Сейчас решают, что делать с пакетом акции в российском АвтоВАЗе. Это еще раз доказывает, что наш бойкот и внимание к этой теме – действенны.
Nestle
Швейцарская компания Nestle в 2020 году заплатила 392 миллиона долларов. За них Россия могла себе позволить:
- 36 самолетов СУ-25;
- 98 танков;
- 115 ракет "Искандер";
- 523 ракеты "Калибр";
- 1,12 миллиона автоматов АК-74.
Хотя компания и приостановила инвестиции и рекламу в России, она продолжает работать там. О неэтичности работы Nestle упомянул президент Зеленский в своем обращении к швейцарцам.
Good food, good life. Хорошая еда, хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestle – вашей компании, отказывающейся покинуть Россию,
– подчеркнул Зеленский.
Среди торговых марок Nestle есть: Nescafé, Свиточ, Nesquik, Coffee-Mate, Торчин, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Мивина, Nespresso, Gerber, Bistrof. Заметим, что компания испытывает общественное давление – поэтому 23 марта она приостановила работу брендов KitKat и Nesquick.
Кстати, не уходит с российского рынка и другая продуктовая компания – Mars. Неизвестно, сколько она уплатила налоги России, но ее выручка в 2020 году составила немного меньше, чем выручка Nestle – почти 2 миллиарда долларов. Поэтому сумма налогов может быть схожей.
Компании, остающиеся в России, финансируют войну / Инфографика 24 канала
Raiffeisen
Австрийский банк Raiffeisen в прошлом году заплатил 139 миллионов долларов в российский бюджет. За эти деньги оккупанты могли закупить:
- 13 самолетов СУ-25;
- 35 танков;
- 41 ракета "Искандер";
- 185 ракет "Калибр"
- 397 тысяч автоматов АК-74.
Пока что в компании рассматривают разве что медленный выход из России. Об этом на 22 день войны заявили в Raiffeisen.
Эта беспрецедентная ситуация принуждает RBI разглядеть свою позицию в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно управляемый выход из Райффайзенбанка в России,
– сказал генеральный директор RBI Иоганн Штробл.
После этого заявления в Вене прошел пикет под головным офисом Raiffeisen с требованием прекратить работу в России. Но компания продолжает работу.
Raiffeisen Bank в Вене пикетируют: смотрите видео
Ритейлери
Не перестают финансировать российскую агрессию и крупные ритейлеры: немецкое Metro и французские Auchan и Leroy Merlin. Из-за того, что в России это дочерние компании, они не представляют отчеты об уплаченных налогах. Но эти красноречивые цифры позволяют понять их вклад в российский бюджет:
- Metro: 3,1 миллиарда долларов выручки, 94 гипермаркета и 14 тысяч рабочих мест;
- Ашан: 3,69 миллиарда долларов выручки, 241 гипермаркет и 33 тысяч рабочих мест;
- Leroy Merlen: 4,69 миллиарда долларов выручки, 107 гипермаркетов и 44 тысяч рабочих мест.
По данным ЭП, вместе эти компании уплачивают более 700 миллионов налогов. То есть это позволило бы России профинансировать:
- 64 самолета СУ-25;
- 175 танков;
- 206 ракет "Искандер";
- 933 ракеты "Калибр";
- 2 миллиона автоматов АК-74.
Едва ли не первой из этих компаний должна была пойти Leroy Merlen. В Киеве российские оккупанты разбомбили магазин этой сети. К сожалению, погиб один работник. Но компания не уходит с рынка. Она отключила 800 своих украинских работников от корпоративной почты из-за просьбы выйти из рынка. Теперь работники создали онлайн-петицию, которую просят подписать всех небезразличных.
Многие оставшиеся компании – французские. В том числе и Ашан. Кстати, у Ашана и Leroy Merlen есть один владелец – семья Мулье. Вероятно, французские компании не выходят из российского рынка из-за позиции правительства Франции по отношению к бизнесу.
Как присоединиться к бойкоту:
- Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;
- Используйте соцсети как платформу для распространения информации о оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.
- Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы присоединиться, заполняйте короткую форму и вам пришлют все детали.
- Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.
Общественное давление действительно действует. Сначала с российского рынка не хотели уходить McDonald's, Coca-Cola, Starbucks и множество других компаний. Но, наконец, эти компании и сотни других покинули российский рынок.
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