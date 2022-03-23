Иностранные компании платят миллионные, а иногда и миллиардные налоги в бюджет России. Большинство мировых брендов уже ушло с рынка, но некоторые крупные игроки продолжают зарабатывать кровавые деньги и финансировать военную машину России.

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Philip Morris

Да, американская табачная компания Philip Morris принесла в 2020 году в российский бюджет около 2,91 миллиарда долларов налогов и акцизов. На эти деньги можно было бы купить:

265 самолетов СУ-25, которыми агрессор обстреливает мирные города;

которыми 728 танков;

856 ракет "Искандер";

почти 4 тысячи ракет "Калибр";

или вооружить более 8 миллионов российских оккупантов .

Компания приостановила инвестиции в российский рынок, но производство и продажи продолжаются. А соответственно, компания в огромных объемах продолжает платить налоги. Philip Morris не хочет выходить из российского рынка, поскольку тот, по данным Forbes, приносит ей 17,3% всей прибыли.

Кстати, не покидает российский рынок и другая крупная табачная компания, входящая в топ налогоплательщиков. Это японская Japan Tobacco International с выручкой в ​​4,21 миллиарда долларов.

В то же время, другой табачный гигант – британский Imperial Brand вышел с рынка агрессора.

Учитывая последние события, мы прекращаем всю деятельность в России. Это предполагает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение какой-либо деятельности по продажам и маркетингу,

– заявили в Imperial Brand.

Renault

В то время как большинство мировых автопроизводителей осудили агрессию России и покинули ее рынок, французский Renault игноририровала мировой тренд. В 2020 году эта компания заплатила 480 миллионов долларов в бюджет России. А это:

44 самолетов СУ-25;

120 танков;

141 ракета "Искандер";

640 ракет "Калибр";

1,37 миллиона автоматов АК-74.

Также компания дает работу 40 тысячам россиян. А напомним, что абсолютное большинство россиян поддерживают агрессию против Украины.

В начале войны Renault приостановила свою работу, объяснив это логистическими проблемами. Но уже 21 марта работа завода возобновилась. Как сообщает The Guardian , это решение компания приняла при поддержке французского правительства.

Вечером 23 марта из-за мощного общественного давления Renault заявила, что все-таки идет с российского рынка. Сейчас решают, что делать с пакетом акции в российском АвтоВАЗе. Это еще раз доказывает, что наш бойкот и внимание к этой теме – действенны.

Nestle

Швейцарская компания Nestle в 2020 году заплатила 392 миллиона долларов. За них Россия могла себе позволить:

36 самолетов СУ-25;

98 танков;

115 ракет "Искандер";

523 ракеты "Калибр";

1,12 миллиона автоматов АК-74.

Хотя компания и приостановила инвестиции и рекламу в России, она продолжает работать там. О неэтичности работы Nestle упомянул президент Зеленский в своем обращении к швейцарцам.

Good food, good life. Хорошая еда, хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestle – вашей компании, отказывающейся покинуть Россию,

– подчеркнул Зеленский.

Справка: компания Nestle не обнародовала сумму уплаченных налогов. Мы рассчитали ее на основе данных по выручке и налоговой нагрузке .

Среди торговых марок Nestle есть: Nescafé, Свиточ, Nesquik, Coffee-Mate, Торчин, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Мивина, Nespresso, Gerber, Bistrof. Заметим, что компания испытывает общественное давление – поэтому 23 марта она приостановила работу брендов KitKat и Nesquick.

Кстати, не уходит с российского рынка и другая продуктовая компания – Mars . Неизвестно, сколько она уплатила налоги России, но ее выручка в 2020 году составила немного меньше, чем выручка Nestle – почти 2 миллиарда долларов. Поэтому сумма налогов может быть схожей.



Компании, остающиеся в России, финансируют войну / Инфографика 24 канала

Raiffeisen

Австрийский банк Raiffeisen в прошлом году заплатил 139 миллионов долларов в российский бюджет. За эти деньги оккупанты могли закупить:

13 самолетов СУ-25;

35 танков;

41 ракета "Искандер";

185 ракет "Калибр"

397 тысяч автоматов АК-74.

Пока что в компании рассматривают разве что медленный выход из России. Об этом на 22 день войны заявили в Raiffeisen .

Эта беспрецедентная ситуация принуждает RBI разглядеть свою позицию в России. Поэтому мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно управляемый выход из Райффайзенбанка в России,

– сказал генеральный директор RBI Иоганн Штробл.

После этого заявления в Вене прошел пикет под головным офисом Raiffeisen с требованием прекратить работу в России. Но компания продолжает работу.

Raiffeisen Bank в Вене пикетируют: смотрите видео

Ритейлери

Не перестают финансировать российскую агрессию и крупные ритейлеры: немецкое Metro и французские Auchan и Leroy Merlin . Из-за того, что в России это дочерние компании, они не представляют отчеты об уплаченных налогах. Но эти красноречивые цифры позволяют понять их вклад в российский бюджет:

Metro: 3,1 миллиарда долларов выручки, 94 гипермаркета и 14 тысяч рабочих мест;

Ашан: 3,69 миллиарда долларов выручки, 241 гипермаркет и 33 тысяч рабочих мест;

Leroy Merlen: 4,69 миллиарда долларов выручки, 107 гипермаркетов и 44 тысяч рабочих мест.

По данным ЭП , вместе эти компании уплачивают более 700 миллионов налогов. То есть это позволило бы России профинансировать:

64 самолета СУ-25;

175 танков;

206 ракет "Искандер";

933 ракеты "Калибр";

2 миллиона автоматов АК-74.

Едва ли не первой из этих компаний должна была пойти Leroy Merlen. В Киеве российские оккупанты разбомбили магазин этой сети. К сожалению, погиб один работник . Но компания не уходит с рынка. Она отключила 800 своих украинских работников от корпоративной почты из-за просьбы выйти из рынка. Теперь работники создали онлайн-петицию , которую просят подписать всех небезразличных.

Многие оставшиеся компании – французские. В том числе и Ашан. Кстати, у Ашана и Leroy Merlen есть один владелец – семья Мулье. Вероятно, французские компании не выходят из российского рынка из-за позиции правительства Франции по отношению к бизнесу.

Как присоединиться к бойкоту:

Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;

Используйте соцсети как платформу для распространения информации о оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.

Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы присоединиться, заполняйте короткую форму и вам пришлют все детали.

Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.

Общественное давление действительно действует. Сначала с российского рынка не хотели уходить McDonald's, Coca-Cola, Starbucks и множество других компаний. Но, наконец, эти компании и сотни других покинули российский рынок.