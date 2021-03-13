Сколько миллиардов потеряют Илон Маск и Билл Гейтс из-за налога на ультрамиллионеров
В США предлагают ввести новый налог для богачей. Это будет стоить американским миллиардерам 114 миллиардов долларов только за один год.
Источник:Business Insider
"Налог на ультрамиллионеров" предложила сенатор Элизабет Уоррен из штата Массачусетс. Но его еще не приняли.
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Что предусматривает налог
Законопроект предусматривает ежегодный налог в размере 2% от чистого капитала на сумму от 50 миллионов до 1 миллиарда долларов. Если чистый капитал более 1 миллиарда долларов – налог составляет 3%.
Сколько заплатили бы богачи
Джефф Безос
Генеральный директор Amazon заплатил бы 5,7 миллиарда долларов налога 2020 года. В конце 2020 его состояние достигло 191,2 миллиарда долларов, по данным Forbes.
Илон Маск
Илон Маск, создатель Tesla, SpaceX, Neuralink и The Boring Company, заплатил бы 4,6 миллиарда долларов за 2020 год. К концу года его состояние составляло 153,5 миллиарда долларов. За 10 месяцев пандемии оно увеличилось в 6 раз.
Билл Гейтс
Гейтс, который имел состояние 120 миллиардов долларов на конец 2020 года, заплатил бы 3,6 миллиарда долларов налога на богатство.
Марк Цукерберг
Генеральный директор Facebook заплатил бы около 3 миллиардов долларов налога на богатство за 2020 год. К концу года, по данным Forbes, он имел 99,9 миллиарда долларов.
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