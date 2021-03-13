В США предлагают ввести новый налог для богачей. Это будет стоить американским миллиардерам 114 миллиардов долларов только за один год.

"Налог на ультрамиллионеров" предложила сенатор Элизабет Уоррен из штата Массачусетс. Но его еще не приняли.

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Что предусматривает налог

Законопроект предусматривает ежегодный налог в размере 2% от чистого капитала на сумму от 50 миллионов до 1 миллиарда долларов. Если чистый капитал более 1 миллиарда долларов – налог составляет 3%.

По словам Уоррен, налог затронет около 100 000 американских семей и миллиардеры заплатят половину общей суммы налогов. А треть налогов заплатят 15 самых богатых американцев, чье состояние в совокупности составляет 2,1 триллиона долларов.

Сколько заплатили бы богачи

Джефф Безос

Генеральный директор Amazon заплатил бы 5,7 миллиарда долларов налога 2020 года. В конце 2020 его состояние достигло 191,2 миллиарда долларов, по данным Forbes.

Илон Маск

Илон Маск, создатель Tesla, SpaceX, Neuralink и The Boring Company, заплатил бы 4,6 миллиарда долларов за 2020 год. К концу года его состояние составляло 153,5 миллиарда долларов. За 10 месяцев пандемии оно увеличилось в 6 раз.

Билл Гейтс

Гейтс, который имел состояние 120 миллиардов долларов на конец 2020 года, заплатил бы 3,6 миллиарда долларов налога на богатство.

Марк Цукерберг

Генеральный директор Facebook заплатил бы около 3 миллиардов долларов налога на богатство за 2020 год. К концу года, по данным Forbes, он имел 99,9 миллиарда долларов.