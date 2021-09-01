Сколько налогов в течение 2021 года заплатили украинские рестораны и гостиницы: рейтинг регионов

С начала года украинские рестораны и гостиницы заплатили в местные бюджеты более 1,8 миллиарда гривен налогов. Больше всего денег поступило от рестораторов и отельеров из Киева, меньше всего – с Луганщины.

Такие данные обнародовал телеграм-канал "Реве та стогне ресторатор" со ссылкой на интерактивную налоговую карту Украины. К анализу не вошли аннексированный Крым и подконтрольные агрессору районы Донецкой и Луганской областей.

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Рейтинг по регионах

Больше всего налогов заплатили предприниматели сферы HoReCa в таких регионах:

Город Киев – 437 миллионов гривен. Львовская область – 156 миллионов гривен. Днепропетровская область – 153 миллиона гривен. Одесская область – 135 миллионов гривен. Киевская область – 127 миллионов гривен.

Меньше всего налогов поступило в следующих областях:

Луганская – 10,2 миллиона гривен. Кировоградская – 16 миллионов гривен. Черновицкая – 21,4 миллиона гривен.

Интересно, что в Киеве и Днепре большинство налогов уплатили юридические лица, зато во Львове бюджет наполняют преимущественно ФОПы.

К слову, предприниматели HoReCa – это преимущественно представители малого бизнеса. В столице от них поступило 89% от общей суммы налогов, во Львове – почти 95%, в Днепре – 87%. Лидерами малого гостинично-ресторанного бизнеса являются Луганская область – 99% всей суммы налогов и Кировоградская – 99,5%.