Сколько миллиардов потеряет Илон Маск из-за нового налога

США могут ввести новый налог для миллиардеров и некоторых миллионеров. Поэтому Илон Маск может потерять 10 миллиардов долларов всего за год.

Реакция Илона Маска

Генеральный директор Tesla Илон Маск подверг критике предложение демократов по введению нового налога. Он назвал это перераспределением денег самых богатых американцев.

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В конце концов у них заканчиваются деньги других людей, и тогда они приходят за вами,

– написал Илон Маск в твиттере.

Миллиардер добавил, что перераспределением богатства лучше всего занимается частный сектор, а не государственный.

Что известно о новом налоге в США

Демократы предлагают по-новому облагать доходы самых богатых людей страны. Это касается миллиардеров и тех, кто зарабатывает более 100 миллионов долларов по крайней мере 3 года подряд.

Объектом налогообложения станет якобы доход с акций, ценных бумаг и других активов. Доходом будут считать сумму, которую миллиардер заработал на росте актива, даже если сделка все еще открыта.

Состояние Илона Маска

у миллиардера есть акции компании Apple, и они за год дали ему прибыль в 10 миллионов долларов, но он эти деньги не вывел. То есть фактически миллиардер прибыли не получил и акции могут обрушиться, нивелировав всю прибыль. Однако она все равно облагается налогом.