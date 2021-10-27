Реакция Илона Маска
Генеральный директор Tesla Илон Маск подверг критике предложение демократов по введению нового налога. Он назвал это перераспределением денег самых богатых американцев.
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В конце концов у них заканчиваются деньги других людей, и тогда они приходят за вами,
– написал Илон Маск в твиттере.
Миллиардер добавил, что перераспределением богатства лучше всего занимается частный сектор, а не государственный.
Что известно о новом налоге в США
Демократы предлагают по-новому облагать доходы самых богатых людей страны. Это касается миллиардеров и тех, кто зарабатывает более 100 миллионов долларов по крайней мере 3 года подряд.
Объектом налогообложения станет якобы доход с акций, ценных бумаг и других активов. Доходом будут считать сумму, которую миллиардер заработал на росте актива, даже если сделка все еще открыта.
Состояние Илона Маска
- Илон Маск стал самым богатым человеком в истории человечества. Такой статус ему присвоило издание Forbes, которое по состоянию на 27 октября оценивает его состояние в 276,9 миллиарда долларов.
- В то же время Bloomberg оценивает состояние Маска в 287 миллиардов долларов.
- Всего за сутки основателю Tesla удалось заработать более 36 миллиардов долларов. Все благодаря сделке по продаже 100 тысяч электромобилей компании Hertz.
- А Morgan Stanley высказала предположение, что Илон Маск станет первым триллионером в мире.