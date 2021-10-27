Реакция Илона Маска

Генеральный директор Tesla Илон Маск подверг критике предложение демократов по введению нового налога. Он назвал это перераспределением денег самых богатых американцев.

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В конце концов у них заканчиваются деньги других людей, и тогда они приходят за вами,

– написал Илон Маск в твиттере.

Миллиардер добавил, что перераспределением богатства лучше всего занимается частный сектор, а не государственный.

Что известно о новом налоге в США

Демократы предлагают по-новому облагать доходы самых богатых людей страны. Это касается миллиардеров и тех, кто зарабатывает более 100 миллионов долларов по крайней мере 3 года подряд.

Объектом налогообложения станет якобы доход с акций, ценных бумаг и других активов . Доходом будут считать сумму, которую миллиардер заработал на росте актива, даже если сделка все еще открыта.

Представим ситуацию: у миллиардера есть акции компании Apple, и они за год дали ему прибыль в 10 миллионов долларов, но он эти деньги не вывел. То есть фактически миллиардер прибыли не получил и акции могут обрушиться, нивелировав всю прибыль. Однако она все равно облагается налогом.