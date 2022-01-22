Показатель свидетельствует о росте на 4% и является самым лучшим результатом за последние 5 лет. Для сравнения, в 2020 году рост составил 22 455 ФЛП или же 1,2%.

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В каких сферах появляется больше всего новых ФЛП

Наиболее активными в 2021 году были представители IT-отрасли . Их доля прироста среди всех видов деятельности составляет 53%. Отрасль возросла на 44,5 тысячи ФЛП -программистов (+26%), чем не может похвастаться ни одна другая сфера деятельности.

На втором месте по приросту оказались бизнесы, предоставляющие информационные услуги – рост на 9 тысяч или 24%. Третью строчку заняли кафе и рестораны – рост ФЛП на 6 тысяч человек или на 10%.

Количество ФЛП, занимающихся розничной торговлей, выросло на 7 тысяч единиц. Однако такой показатель составляет всего 1% от их общего количества. Прирост предпринимателей показывает, что новых бизнесов в Украине в 2021 году открывалось больше, чем закрывалось.

Некоторые ФЛП – наоборот, не росли, а сокращали свою деятельность . В частности, среди крупнейших групп значительно сократилось количество таких предпринимателей:

почтовая и курьерская деятельность (-8,5%);

авиационный транспорт (-8%);

радио и телевизионное вещание (-8%);

складская деятельность (-5%);

оптовая торговля (-2%).