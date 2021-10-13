Скандальные правки в закон о "Дия City" отклонили: IT-компании получат желаемое

6 октября 2021 года в один из законопроектов о "Дия City" предложили внести правки. Они предусматривали ограничение сотрудничества IT-компаний с ФЛП и увеличение налоговой нагрузки.

В Ассоциации IT Ukraine возмутились нововведениям, которые ставили под сомнение преимущества проекта. Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей фейсбук-странице сообщил, что одиозные правки отклонили, а законопроект №5376 рекомендовано принять во втором чтении и в целом без существенных изменений.

Читайте также Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно

В каком виде проект закона попадет в парламент

По словам Федорова, в актуальном виде законопроект о налоговых условия "Дия City" предусматривает такое:

Компании, которые платят налог на выведенный капитал (ННВК), смогут полноценно сотрудничать с ФЛП до 2024 года . С 2024 года это сотрудничество не может превышать 50% всех расходов , а с 2025 года – 20% .

. С 2024 года это сотрудничество не может превышать , а с 2025 года – . Налоги для компаний-резидентов "Дия City" составят: 5% НДФЛ, 22% ЕСВ, 1,5% военного сбора . Кроме этого, предприятия смогут выбирать вид корпоративного взыскания государством – платить ННВК (9%) или налог на прибыль (18%) .

. Кроме этого, предприятия смогут выбирать вид корпоративного взыскания государством – платить . Компании получат 0% налога на доход физических лиц в качестве дивидендов, начисленных компанией-резидентом в условиях их выплаты не чаще 1 раза в 2 года , а также налоговую льготу (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.

в качестве дивидендов, начисленных компанией-резидентом в условиях их выплаты , а также налоговую льготу (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы. Резиденты "Дия City", которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих условиях, и в которых годовой лимит дохода составляет не более чем 40 миллионов гривен , смогут работать с ФЛП без ограничений в течение всего времени действия специального режима .

, смогут работать с ФЛП без ограничений . Льготное налогообложение на зарплаты специалистов не будет ограничиваться единым КВЭД и будет распространяться на всех работников компании .

. Условия "Дия City" будут зафиксированы на следующие 25 лет.

Полный текст публикации Михаила Федорова:

Налоговый законопроект о Дия Сity №5376 рекомендовано принять во втором чтении и в целом. Еще на шаг ближе к одной из лучших налоговых систем для IT. Дия City станет тем двигателем, который поможет Украине занять достойное место среди мировых лидеров цифровой экономики.

Правки, что ставили под сомнение преимущества проекта, отклонены. Благодарен Данил Гетьманцев, Комитету и всем депутатам за поддержку законопроекта, который создает благоприятные условия для более качественного развития технологического сектора. Нам удалось сохранить идеологию концепции специального режима Дия City и ключевые условия, которые были наработаны и согласованы с IT-индустрией.

Сейчас налоговый законопроект предусматривает: • Для компаний, которые платят ННВК, переходный период по ограничению на работу с ФЛП будет таким: до 2024 года никаких ограничений не предусмотрено. С 2024 расходы на плательщиков единого налога не должны превышать 50%, а с 2025 – 20%. • Уровень налоговой нагрузки на компании-резиденты остался неизменным: НДФЛ – 5%, ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты, военный сбор – 1,5%; возможность выбора корпоративного налога – ННВК (9%) или налог на прибыль (18%); • Компании получат 0% налог на доход физлиц в качестве дивидендов, начисленных компанией-резидентом при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года; налоговая скидка (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы. • Резиденты Дия City, которые останутся на модели уплаты налога на прибыль на общих основаниях, и у которых годовой лимит дохода составляет до 40 млн грн, смогут работать с ФЛП без ограничений на все время действия спецрежима.